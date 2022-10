Elenoire Ferruzzi, un ritorno tanto atteso. Purtroppo anche il GF Vip, come ogni gioco, ha le sue regole, e una di queste è il televoto, dal quale non tutti i concorrenti si ‘salvano’. Anche per Elenoire è giunto il momento di dire addio agli inquilini della casa più spiata d’Italia. E nelle ultime ore, la sorpresa per i fan.

Elenoire Ferruzzi torna sui social dopo l’eliminazione dal GF Vip 7, ma il risultato non è quello sperato. Televoto flash che ha visto la gieffina andare a casa con un 90% di voti. Un’esperienza nel reality show di Alfonso Signorini costellata da tanti colpi di scena e che non poteva che essere commentata dalla diretta interessata dopo l’eliminazione.

Elenoire Ferruzzi torna sui social per la gioia dei fan che non hanno mai smesso di fare il tifo per lei. Un ritorno da vera star del programma, ecco cosa ha scritto tirando le somme. E qualcuno si sarebbe aspettato anche qualche riferimento esplicito a Nikita Pelizon. Ebbene tutto questo non succede. (“Immagini truccate per cacciarla”. Elenoire Ferruzzi, caos al GF Vip 7: cosa ha detto Antonino).

Elenoire Ferruzzi ha deciso di tornare sui social condividendo con i fan uno scatto che la vedrebbe molto vicina a Daniele Dal Moro “Il mio GF sei tu, mi manchi”, scrive e questo nonostante un congedo molto esplicitò del gieffino. Un gesto che arriva a sorpresa per molti fan, o per meglio dire, che ha lasciato i follower uno stato confusionale generalizzato. E infatti c’è anche chi c’è andato giù pesante dandole della “rinco…nita”, o ancora chi ha fatto riferimento ai suoi “film mentali”. C’è chi ha fatto notare: “Anche meno . Tu per lui sei solo una amica punto”.

Per molti altri, invece, il confronto diventa spontaneo. Infatti il paragone tra Elenoire Ferruzzi e la gieffina della scorsa edizione GF Vip, Lucrezia ‘Lulù’ Selassié, era quasi del tutto spontaneo alla luce della relazione turbolenta avuta tra la principessa etiope e Manuel Bortuzzo: “Lulù 2 la vendetta!”, è stato il commento.

Poi qualche altro utente sottolinea: “Se questa la linea che t’hanno consigliato di (per)seguire… fate terapia di gruppo seria”, “Ma per favore! Devi essere più lucida!”, “Cioè sei seria? Ma davvero pensi che lui possa essere interessato a te? Comunque lì dentro hai fatto solo figuracce. Sempre a fare la vittima sul tuo percorso passato. E basta!”.