Anche fuori dal GF Vip 7 per Elenoire Ferruzzi la situazione non sarà affatto semplice. Nella serata di giovedì 27 ottobre è stata decretata la sua eliminazione con un televoto flash del pubblico. I telespettatori sono stati chiamati a decidere se fare rimanere o meno la donna all’interno del reality show, ma il 90% dei votanti l’ha voluta mandare via. Fatali i suoi atteggiamenti nei confronti di Daniele Dal Moro e soprattutto i brutti gesti e le orrende parole dette nei riguardi di Nikita Pelizon, che hanno fatto perdere la testa a moltissima gente.

Ma al GF Vip 7 non c’è stato spazio solo per Elenoire Ferruzzi. Signorini ha fatto vedere delle foto compromettenti a Giaele De Donà. Tutto capita dopo che nelle scorse ore è emerso che il marito di donna sarebbe sparito, rifiutandosi all’improvviso di non fare la sorpresa che aveva organizzato. E sull’imprenditore americano Bradford Beck il padrone di casa ha detto alla De Donà: “In realtà tuo marito non è proprio sparito. E’ stato rintracciato a New York e si sta preparando per la festa di Halloween in mezzo a modelle stupende”.

GF Vip 7, per Elenoire Ferruzzi insulti dopo l’eliminazione

Non è stata un’esperienza indimenticabile quella al GF Vip 7 per Elenoire Ferruzzi. Entrata con lo scopo di far conoscere la sua persona e mettersi definitivamente alle spalle tutte le sofferenze avute in passato, l’ormai ex gieffina si è però resa protagonista di atteggiamenti che hanno fatto adirare diversi concorrenti e anche il pubblico. Prima il suo morboso interesse per Luca Salatino prima e Daniele Dal Moro poi, in seguito per gli attacchi a Nikita, accusata di portare sfiga. Inoltre, in un’occasione ha anche sputato a terra durante l’arrivo dell’ex coinquilina.

Nel momento in cui è stata ufficializzata la decisione dei votanti, che hanno eliminato Elenoire Ferruzzi dal GF Vip 7, in rete sono apparsi diversi post contro la 47enne. Attacchi senza precedenti e questi sono stati i principali: “Il trash è una cosa, dire ad una persona che porta sfortuna è ignoranza”, “Elenoire è una pessima concorrente, volgare e bugiarda. La Casa non è il posto giusto per un soggetto a tal punto diseducativo”. Quindi, c’è stata felicità immensa e un vero e proprio boato social perché Elenoire non fa più parte del cast.

Signorini si era infuriato in questo modo con Elenoire nel corso della puntata: “Trovo estremamente grave ed inaccettabile dire di una persona che porta iella. Certe chiacchiere hanno rovinato vita, dire certe cose fa veramente pena. Sputare al passaggio di una persona in segno di disprezzo. E non venirmi a dire che avevi il seme in bocca perché non ci crede nessuno”.