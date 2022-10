Nuovo autentico colpo di scena al GF Vip 7. Antonino Spinalbese ha parlato di Elenoire Ferruzzi nella mattinata di venerdì 28 ottobre, dopo l’eliminazione della donna in seguito al televoto flash disposto come punizione per gli atteggiamenti avuti con Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon. Ma a sorpresa l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha raccontato una storia clamorosa, che getterebbe tra l’altro fango sulla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini. E chissà se non saranno presi provvedimenti per queste sue parole.

Nella Casa del GF Vip 7 la tensione è sempre alta, ma nessuno si sarebbe aspettato che Antonino Spinalbese, per difendere Elenoire Ferruzzi, avesse potuto pensare di dire una cosa del genere. Il video in questione dello sfogo del gieffino e della sua versione dei fatti, su un episodio che tanto ha fatto discutere, è stato postato anche sul profilo Instagram di Giuseppe Porro. E gli utenti hanno iniziato ad attaccare pesantemente il giovane, che a questo punto rischia di perdere molti consensi e di mettere a rischio la sua permanenza nel programma.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese choc sul caso Elenoire Ferruzzi

L’argomento discusso da lui è quello relativo allo sputo a terra dell’ex gieffina, al momento del passaggio di Nikita Pelizon. E in giardino c’era anche l’ex di Belen, che era anche scoppiato a ridere in quel frangente. Ora il GF Vip 7 è stato attaccato da Antonino Spinalbese, che per prendere le difese di Elenoire Ferruzzi ha gettato ombre sull’operato degli autori della trasmissione di Canale 5. Parlando con altri concorrenti, il vippone ha affermato che le immagini riguardanti quello sputo sarebbero state manipolate dagli autori.

Queste le accuse choc di Antonino Spinalbese alla produzione del GF Vip 7: “No, ma lei secondo me non è passata quando ha sputato eh, secondo me lo hanno messo dopo il filmato”. Immediata la reazione di Patrizia Rossetti, totalmente in disaccordo col coinquilino: “No no Antonino, fidati. Si vedeva benissimo”. Poi Luca Salatino ha detto: “Tu stai a delirà, qui dentro state tutti a delirà”. Quindi, anche l’ex Uomini e Donne ha dato ragione a Patrizia andando contro Spinalbese. Vedremo cosa succederà nel prossimo appuntamento in diretta.

Alcuni telespettatori hanno commentato così la frase di Antonino Spinalbese: “Ora capisco perché Belen lo ha lasciato”, “Ma cacciatelo per favore, maleducato”, “E secondo lui gli autori devono perdere tempo a fare i videomontaggi? Antonino, vedi di non dire caz***, stai zitto e basta”, “Abbiamo toccato il fondo, il programma è diventato un circo”.