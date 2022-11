Come annunciato da settimane Sonia Bruganelli sarà assente dal GF Vip 7 per alcune puntata durante il periodo natalizio. Una decisione figlia del desiderio di passare le feste in famiglia che ha aperto la porta a nuove possibili opinioniste. Sostituire Sonia, anche per poche puntate, non sarà facile. Più che nella scorsa edizione infatti ha preso il bandolo delle operazioni non risparmiando proprio niente e nessuno. Ne sa qualcosa Antonella Fiordelisi più volte ripresa, l’ultima volta una settimana fa.



Tutto era successo a seguito dopo che Alfonso Signorini aveva iniziato a parlare del rapporto tra Antonella ed Edoardo Donnamaria. Qualcuno ricorderà infatti che la Fiordelisi aveva avuto modo di rivedere il suo ex fidanzato Gianluca, per cui ha speso non poche lacrime. A quel punto tanti dei concorrenti del GF Vip 7 hanno iniziato a pensare che il tutto sia frutto di un piano ben studiato.

Leggi anche: “È finita in ospedale”. Dopo il GF Vip 7 giorni terribili per Elenoire Ferruzzi e la sua famiglia





GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi al posto di Sonia Bruganelli?



E Sonia era stata durissima. “Secondo me è rimasta in silenzio perché aveva paura di quello che poteva dire Gianluca. Io vi devo dire una cosa: sono rimasta sconvolta e toccata nel vedere il padre che entra nella Casa e dice ‘io e mamma siamo dei Donnalisi’. sinceramente è come dire: fuori funzionano i Donnalisi, quindi Antonella siccome hai lasciato il tuo fidanzato che a noi non faceva, perché volevi farti questa storia…”.



Al posto di Sonia però potrebbe arrivare una sua nemica, Elenoire Ferruzzi a Casa Pipol ha fatto sapere che direbbe sì all’eventuale proposta di sostituire Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista. Elenoire del resto sa come far parlare di sé. Recentemente alle Iene aveva svelato quanto ha speso per la chirurgia estetica in maniera ufficiale.



“Per rifarmi gli zigomi ho speso 7mila euro, le labbra ho perso il conto ma direi quanto gli zigomi. Il seno l’ho rifatto cinque volte: è costato 10mila euro per ogni intervento. Il sedere mi è costato 15mila euro. In tutto ho speso circa 200mila euro”. Come ricordato dal sito Leggo, lei ha sempre ammesso: “Sono io che voglio essere esattamente come sono, quando mi guardo allo specchio mi amo”. E quindi c’è enorme soddisfazione da parte dell’esponente Lgbtq+ del risultato finale, nonostante le critiche subite.

“Al GF Vip per me”. Antonino Spinalbese e la splendida new entry nella Casa: botto assicurato