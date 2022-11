GF Vip 7, Antonino Spinalbese grande protagonista: in questi giorni ha deciso di chiudere la sua storia con Oriana Marzoli. Oriana, da parte sua, non aveva fatto sconti all’ex di Belen Rodriguez: “Il suo abbraccio non mi sembra vero, naturale. Da quando mi ha fatto capire che ha paura, se mi abbraccia, non lo sento un abbraccio vero. Mi piace esteticamente, ma con me ha fatto tanti passi indietro. Neanche mi guarda quando parla. Io mi sto stufando un po’”.



E ancora: “Non è che voglio essere la sua fidanzata, ma è una cosa che non va. Mi piace, però mi sta stufando. Quando eravamo a letto mi ha detto che si sentiva in ansia un’altra volta. Quindi mi sono girata perché mi aveva rotto le pal*e. Lui mi tocca la schiena, mi giro e mi dice: “Guarda che sto piangendo”. Mi prende la mano e si asciuga le lacrime”.





GF Vip 7, Antonino Spinalbese chiede l’ingresso di Taylor Mega



Un amore quindi che non sembra destinato a sbocciare. Anche perché Antonino ha messo gli occhi su un’altra donna. Ha chiesto infatti senza mezzi termini alla produzione di fare entrare Taylor Mega. “Quand’è che arriva più o meno? Lunedì? Martedì? Sicuramente mi divertirei a stuzzicarla, questo è ovvio, è più che scontato”, ha svelato l’hair stylist in confessionale.



In questo caso, però, dovrebbe fare i conti con Tavassi, che in puntata ha già ampiamente dichiarato interesse per l’influencer. Taylor Mega ha dato già prova di sé nei giorni scorsi dopo essere entrata nella casa. Taylor era stata invitata dopo aver confessato un doppio flirt con inquilini nella Casa. “Alberto è sempre stato gay, non ha mai guardato una donna con interesse”, spiegava Taylor Mega. “Poi qualche anno fa eravamo a Cortina, ci siamo guardati ed è scattato qualcosa”.



“Eravamo migliori amici, quindi è stato imbarazzante, non sapevo come dirglielo. Gli ho preso la mano e l’ho messa in un punto specifico, senza mezzi termini. Lui si è emozionato”, ammette. “È nata una bella storia, durata circa due mesi. Poi è finita perché sono una ragazza un po’ particolare… ma sono ancora gelosa quando lo vedo con altre donne”. Poi aveva confessato aver avuto un flirt con Sofia Giaele, durante il suo matrimonio con Bradford.

