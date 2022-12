Maria Giovanna Maglie ricoverata. Da diverse settimane i suoi affezionatissimi fan non ricevono più notizie. La giornalista e saggista italiana ha deciso solo oggi di rompere il silenzio e spiegare il motivo che l’ha costretta a essere assente dai social. Lo ha fatto attraverso il suo profilo Twitter, a corredo di una foto che la ritrae nel lettino dell’ospedale.

Maria Giovanna Maglie in ospedale, la giornalista italiana ha spiegato il motivo della sua assenza dai social: “Sono in ospedale da quasi due mesi”. Le sue parole sono accompagnate da una foto scattata durante questi giorni di ricovero. I motivi del ricovero sono presto spiegati dalla diretta interessata: “per una serie di interventi chirurgici”, ha scritto.

Maria Giovanna Maglie in ospedale. Il motivo del ricovero

“Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima. Per ora fatemi tanti auguri”. A corredo del tweet una sua foto che mostra il volto provato e il suo ultimo libro, Addio Emanuela. La vera storia del sequestro Orlandi. Sotto il tweet, migliaia i like di sostegno da parte dei fan. E non è la prima volta che accade. La giornalista è stata colta da un malore anche nel mese di settembre di quest’anno, e tutto sarebbe accaduto proprio in diretta tv, quando Maria Giovanna Maglie era ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica.

Poi è stata proprio lei in quell’occasione a sottolineare: “Mi fa piacere sapere di essere stata chiara perché stavo male l’altra sera, ho avuto un malore mentre ero in diretta. Eppure ce l’ho fatta”. Le parole della giornalista sono sopraggiunte dopo il riferimento alla sua partecipazione al programma da parte del telespettatore che chiedeva cosa fosse accaduto durante la puntata.

Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri pic.twitter.com/FFC62ygugP — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) December 2, 2022

Classe 1952, originaria di Venezia, Maria Giovanna Maglie ha lavorato dal 1979 al 1987 l’Unità come inviata in America Latina. Dal 1989 ha avuto inizio la sua collaborazione con Rai. Corrispondente nel 1990, allo scoppio della prima guerra del Golfo, poi anche da New York fino al 1993. La carriera come giornalista ha proseguito per Il Giornale, Il Foglio, la Rai, Radio Radicale e Radio 24. Maria Giovanna Maglie è stata anche editorialista di Libero fino al 2014 per poi comparire nel ruolo di opinionista, a trasmissioni televisive di politica e intrattenimento.