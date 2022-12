GF Vip 7, si avvicina la resa dei conti tra Sonia Bruganelli e Oriana Marzoli dopo che, nella puntata di lunedì, erano state protagoniste di un durissimo scontro. Per chi non avesse seguito la diretta il motivo era stato il rapporto turbolento della bella venezuelana con Antonino Spinalbese. Se da una parte Oriana aveva trovato in Alfonso Signorini e Giulia Salemi una spalla davanti alle brutte parole di Antonino, la moglie di Bonolis non ci ha aveva pensato minimamente.



Senza farsi troppi scrupoli aveva detto nello studio: “Io sto vivendo un imbarazzo empatico enorme. Perché sinceramente preferivo Oriana quando faceva la donna tutta d’un pezzo”. Naturalmente Oriana non ha preso benissimo queste parole e si è scagliata contro Sonia Bruganelli: “Io innamorata? Questo non l’ho mai detto. Ma le telecamere ci sono ovunque e tutto il giorno, se piango mi riprendono. Sai che c’è con te? Come donna, mamma mia, non so cosa pensare di te. Dovresti metterti nei panni di un’altra donna”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli provoca Sonia Bruganelli: sale la tensione



E non era finita qui. Oriana si era sentita presa in giro: “Non mi parlare, non ti voglio nemmeno sentire”. Il capitolo, che non era sembrato affatto chiuso, ora si riapre. Il motivo è stato il pianto di Nikita Pelizon per Luca Onestini dopo il due di picche rimediato. Luca, nello specifico, aveva detto: “Può anche essere che uno sta molto bene ma non si chiede niente di più al momento. […] Io adesso non sto pensando a niente di più. Io sono qua, mi voglio vivere le cose senza pensare a niente”.



Nikita ha cominciato a piangere nella vasca da bagno ed i concorrenti sono venuti a saperlo lo stesso. E qui è partita la provocazione di Oriana a Sonia:“Io voglio sentire Sonia la prossima puntata, vi giuro che lo dirò. Dov’è la telecamera? Voglio saper quello che pensi davvero nella prossima puntata. Visto che neanche si sono baciati. Voglio vedere cosa pensi di una donna che piange per quattro giorni! Grazie”.



Cosa dirà la Bruganelli riguardo alla situazione di Nikita e in risposta a Oriana? Staremo a vedere certo che la situazione nella casa si fa sempre più turbolenta. Nella prossima puntata ne vedremo delle belle con un possibile scontro aperto tra la moglie di Bonolis e la modella.

