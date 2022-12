GF Vip 7, bufera su Antonino Spinalbese: i microfoni restano accessi e si sprecano i commenti su Oriana Marzoli. Durante una chiacchierata con alcuni inquilini ha demolito la modella spagnola descritta come una donna superficiale. “Non mi piace il fatto che Oriana possa essere così avvinghiata a me senza neanche conoscermi. – ha detto Antonino Spinalbese – Mi piace esteticamente, ma non c’è nient’altro. Dai mi parla delle sue amiche, di discoteche, del suo cane”.



“Ti prego, se a lei basta questo per provare qualcosa. Con Oriana è stato un errore, il mio classico errore. Dopo ho capito che non era così. In sauna ho capito. Stavo facendo un pippone a Luca su mia figlia, un discorso profondo. Ero a un livello forte, molto preso dal momento. Dopo tutti i 10 minuti di discorso lei mi ha detto ‘ma dai tu sei esagerato, i padri non ragionano così’.

“Se io sto affrontando un discorso di una profondità e ti trovi davanti una persona nulla, che non ci arriva o non ci vuole arrivare, allora basta. Io con Giaele invece ho un rapporto diverso. E non voglio una che mi parla di Ibiza, delle discoteche [..] Io volevo a tutti i costi che fosse perfetta anche a livello interno. Io ho cercato e non l’ho trovato.”



“Bella fuori ma per me basta. Sono rimasto deluso. Ho avuto una storia di quattro anni e una di due, io cerco quello, non cosette fisiche. Poi ovvio, è bella, io la vedo così, dopo 80 giorni… come fai a trattenerti?”. Oriana, ha sentito tutto ed ha attaccato Antonino. “Tu non hai capito nulla e questo mi dà fastidio. Mi sta bene che hai voluto interrompere la frequentazione”.



“Ma non andare a dire in giro che non faccio discorsi profondi per farmi passare da scema. Come faccio a fare discorsi profondi? Mentre parlo tu prendi e ti alzi e vai via. Ti prego di non andare a dire che non sono capace di affrontare questi discorsi. Non sono idiota e non mi va che mi ci fai passare”.

