Al GF Vip 7 Luca Onestini ha ormai preso una decisione definitiva su una concorrente. Il pubblico stava sognando probabilmente la nascita di una nuova coppia, ma dovrà rimanere purtroppo deluso. Nonostante tra i due ci siano un bellissimo rapporto, l’ex fidanzato di Ivana Mrazova è stato chiarissimo nelle ultime ore e ha spiegato quali siano le sue reali intenzioni. Non riesce proprio a vederla come qualcuna che possa diventare qualcosa in più di una semplice buona amica. E lei non è sicuramente entusiasta.

Nella casa del GF Vip 7 Luca Onestini ha deciso di avere un confronto diretto con questa vippona per evitare di crearle false aspettative. Forse comprendendo il fatto che potesse provare qualche sentimento per lui, il giovane ha chiuso subito le porte del suo cuore. Infatti, è sì molto contento di aver instaurato un rapporto speciale con lei, ma non ha assolutamente voglia di fraintendimenti e quindi ha voluto dire la sua definitivamente. E i telespettatori ne sono rimasti abbastanza increduli.

Leggi anche: “Roba da pervertiti”. GF Vip 7, la furia di Luca Onestini dopo quei fatti choc nella casa





GF Vip 7, Luca Onestini a Nikita Pelizon: “Sei solo un’amica”

La gieffina ha confessato di essere interessata all’ex protagonista di Uomini e Donne. Ma nelle scorse ore al GF Vip 7 Luca Onestini ha voluto subito chiarire tutto: “Tu non pensi che ci si possa trovare bene tra due persone senza chiedersi niente di più? Pensi che ci sia questa possibilità? Perché tu mi hai detto qualche giorno fa che se un uomo manifesta che sta bene con una donna è perché c’è un secondo fine e perché prova attrazione fisica. Può anche essere che uno sta molto bene, ma non si chiede niente di più al momento”.

E infine Luca Onestini ha chiosato: “Io adesso non sto pensando a niente di più. Io sono qua, mi voglio vivere le cose senza pensare a niente, infatti quando ci rimani male a me dispiace, però non voglio essere frainteso”. Quindi, il vippone ha deciso di mettere in chiaro le cose con Nikita Pelizon, che invece ha fatto intendere di provare qualcosa di importante per lui. Staremo a vedere se ora la ragazza accetterà questa sorta di friendzone o se il loro rapporto possa deteriorarsi ed eventualmente finire.

Nei giorni scorsi Luca Onestini ha bacchettato invece Charlie Gnocchi, dopo alcune frasi del fratello di Gene contro Oriana Marzoli. Messo alle strette da Spinalbese e da Luca, a quest’ultimo ha chiesto: “Ma io vi do l’idea di essere un pervertito?”. E Onestini non ci ha pensato su due volte: “Sì”, la sua risposta chiarissima.