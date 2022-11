Momento da dimenticare al GF Vip 7. Luca Onestini ha preso posizione contro un altro concorrente, dopo un bruttissimo fatto che si è verificato nelle ore precedenti nella casa più spiata d’Italia. Il pubblico è rimasto sconcertato da un episodio molto spiacevole, del quale sicuramente se ne parlerà sicuramente nel corso della puntata in diretta del 28 novembre con Alfonso Signorini. E non sono nemmeno da escludere provvedimenti drastici, invocati dal pubblico proprio sui social network.

Il video nel quale al GF Vip 7 si vede un Luca Onestini molto infastidito è diventato virale. Solamente alcuni giorni fa invece l’ex fidanzato di Ivana Mrazova si era reso protagonista di un episodio certamente più divertente. Insieme ad Edoardo Tavassi aveva finto il decesso del giornalista Attilio Romita, che stava dormendo da troppo tempo. Ora, però, l’ex Uomini e Donne non ha perdonato alcune bruttissime parole proferite da un compagno di avventura e le conseguenze potrebbero essere imminenti.

Leggi anche: “Guardate che schifo”. Le pulizie al GF Vip 7, la scoperta in giardino: “Sei stata tu”





GF Vip 7, Luca Onestini contro un concorrente: “Pazzo e pervertito”

Al GF Vip 7 Luca Onestini è parso molto arrabbiato col coinquilino per frasi che avrebbe potuto evitare di proferire davanti alle telecamere e che hanno preso di mira Oriana Marzoli. In primis ad intervenire è stato Antonino Spinalbese: “Dai, ti ha richiamato anche il GF Vip, ti ha urlato. Sei un pervertito, dopo una certa età secondo me tutti”. Immediato anche il giudizio di Luca: “Questo è pazzo comunque, a volte dice certe robe”. Successivamente c’è stata una domanda del vippone messo nel mirino e Onestini è stato molto chiaro.

Ad essere stato criticato è Charlie Gnocchi, reo di aver detto a proposito di Oriana: “Ha voglia di fare una di quelle tro***. Ha voglia di lasciarsi andare, è bollita e ha la fi*** bagnata”. Messo alle strette da Spinalbese e da Luca, a quest’ultimo ha chiesto: “Ma io vi do l’idea di essere un pervertito?”. E Onestini non ci ha pensato su due volte: “Sì”, la sua risposta chiarissima. Quindi, gli altri concorrenti si sono resi conto della gravità della situazione, mentre Charlie è parso ancora spaesato e incredulo dinanzi a quelle accuse.

#Gfvip #Incorvassi #Gintonic #donnalisi

Antonino fa notare che ieri Charlie ha fatto una figura da pervertito dopo quelle cose che gli ha detto all'orecchio, e lui continua a non rendersi conto della gravità delle cose dette a Oriana che ha 30 anni e potrebbe essere sua figlia. pic.twitter.com/KWIO381Mao — Dussi (@dussii111) November 27, 2022

Charlie: “Ma io vi do l’idea di essere un pervertito?”

Luca Onestini: “Sì”



E PER PIACEREEEE 💀#gfvippic.twitter.com/hIJGKIZdlJ — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 27, 2022

Un utente ha scritto, a corredo del filmato condiviso su Twitter: “Antonino fa notare che Charlie ha fatto una figura da pervertito dopo quelle cose che gli ha detto all’orecchio e continua a non rendersi conto della gravità delle cose dette a Oriana, che ha 30 anni e potrebbe essere sua figlia”.