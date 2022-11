GF Vip 7, la scoperta in giardino fa andare su tutte le furie. Il programma alza l’asticella delle aspettative alla luce degli ultimi avvenimenti in casa. Una convivenza forzata che, come si può ben immaginare, porta spesso a scambi di opinioni alle volte molto accese. E tutto questo nel momento delle pulizie non fa che accentuarsi. Nuovi attriti tra Patrizia Rossetti e Giaele De Donà.

Lite tra Patrizia Rossetti e Giaele De Donà, argomento: le pulizie e l’igiene dentro la casa più spiata d’Italia. Ognuno con le proprie abitudini e ritmi, non è sempre facile mettere d’accordo più ‘teste’. Nelle ultime ore il video che ha visto come protagoniste indiscusse le due gieffine ha fatto il giro del web, suggerendo vari ed eventuali schieramenti. Tutto sarebbe partito da un appunto di Patrizia Rossetti. Parole che lasciavano presagire lo ‘scoppio’.

Lite tra Patrizia Rossetti e Giaele De Donà: volano ‘lance’ tra le vippone

“Sono andata nel cortiletto e ho trovato la tazza con le cicche spente dentro e con la cenere. Non mi frega niente, ma prossima volta le prendo e le metto nella prima bocca che mi capita. Ok? Spargete la voce. Perché c***o i posaceneri ci sono! Poi mi piacerebbe che il Grand Fratello vi facesse un c**o così perché quel cortiletto veramente… le scrofe non ci stanno dentro“. (“È stata a letto con lui”. GF Vip 7, bomba su Patrizia Rossetti e il bel concorrente).

Dalla parte di Patrizia Rossetti anche Wilma Goich, che pare abbia ricevuto la stessa indifferenza sulla questione ’aspirapolvere da passare in casa e a turno’. Ma se pensate che la situazione si sia risolta così v sbagliate, perché poi è accaduto qualcosa dopo cena quando a rispondere a tono sarebbe stata proprio Giaele De Donà.

Chi lava i piatti, a domanda secca di Patrizia Rossetti, la risposta altrettanto immediata di Giaele: “Aspetta un attimo che finiamo la sigaretta e iniziamo. Infatti l’altra volta mi sono messa io a pulire perché tutti gli altri volevano aspettare“. Parole alle quali Patrizia ha risposto facendo notare che il lavoro di squadra è sempre una forza aggiunta. “Certo, infatti prima ci fumiamo una sigaretta, dopo aver mangiato un chilo di pizza, e poi iniziamo. Non c’è fretta“. La Rossetti ha chiuso il discorso: “Va bene, basta che siete d’accordo. Ricordatevi di pulire tutto altrimenti mi inc**zo“. Tensione alle stelle, dunque, tra le due inquiline della casa.

E molti fan credono che la questione non finisca di certo qui e che in qualche modo l’argomento verrà affrontato nuovamente. E inoltre, quale vippone risulterà immune alle prossime nomination? Aperta la sfida tra Luca Salatino, Nikita Pelizon, Charlie Gnocchi e Giaele De Donà. Stando al sondaggio di Novella2000 su chi vorreste eliminare, la preferenza cade su Nikita Pelizon, mentre con il 23% dei voti proprio Giaele De Donà e Luca Salatino, infine Charlie Gnocchi.