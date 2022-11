Nella casa del GF vip 7 non si fa altro che parlare del bacio che c’è stato in confessionale tra Daniele Dal Moro e Wilma Goich. Tutto è successo quando i positivi al Covid (tra cui la cantante) sono rientrati in casa dopo essersi negativizzati. Mentre si trovavano in confessionale con Antonino Spinalbese e Patrizia Rossetti, l’hair stylist ha proposto un bacio. “Diamoci un bel bacio”. E loro lo hanno accontentato lasciando il pubblico senza parole. Wilma Goich è al settimo cielo e pensa di essersi innamorata dell’ex tronista di Uomini e Donne.

La prima volta che Wilma Goich aveva affermato di essere innamorata di Daniele Dal Moro è datata 14 novembre: “Venendo qui tutto potevo immaginare fuor che questo. Sì tutto tranne questo. Adesso me la vivo come viene. Questa cosa mi fa stare bene. Il fatto di stare qui mi piace perché non dico ‘chissà se incontro questa persona’, ma dico ‘qui so che c’è di sicuro lui’. Però c’è un abisso tra noi. Io sono anche vergognosa e ho imbarazzo ad ammettere queste cose. Fuori in 20 anni non ho mai trovato una cosa così”.

GF Vip 7, Wilma Goich innamorata: Patrizia Rossetti la blocca

E nelle ultime ore Wilma Goich si è intrattenuta in giardino con Sarah Altobello e Patrizia Rossetti e ha confermato di amare Daniele Dal Moro: “Io so che è amore, io lo so”. A questo punto la pugliese ha risposto “..e allora perché frenare?“. Quindi è intervenuta Patrizia Rossetti: “Perché frenare? Perché ci sono quarant’anni di differenza, non è facile. Però Sarah sii razionale, come fai? Se riesce a trasformare questo sentimento in un affetto/amicizia che durerà tutta la vita questo è molto meglio di qualsiasi altro tipo di rapporto”.

A detta di Wilma Goich, anche Daniele Dal Moro sarebbe “consapevole” di quello che sta accadendo: “Tutti e due siamo consapevoli, non è che lui no io sì. Siamo tutti e due talmente uguali! Può succedere qualsiasi cosa, io non sarò mai gelosa”. “Non possiamo permettercelo alla nostra età, saremmo stupide”, ha chiuso Patrizia Rossetti.

wilma goich dice a patrizia rossetti che edoardo tavassi avrebbe bisogno di una donna matura come lei.

io non ho parole davvero, levategli er vino a queste che je fa male!!!#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/M7h7UAjdRk — g i a d a (@ovunquetusiaaa) November 26, 2022

Su Patrizia Rossetti è venuto fuori un gossip bomba in casa. Infatti Edoardo Donnamaria chiacchierando in giardino con Attilio Romita, Edoardo Tavassi e Luca Salatino ha dichiarato: “Ragazzi mi sa che Luciano ieri sera ha… con chi? Con Patrizia Rossetti!”. E il giornalista risponde: “Sì ma Patrizia l’ha detto chiaro. Lei da questo punto di vista è bella perché quello che pensa lo dice. Non le frega proprio niente”. Queste parole lasciano intendere che i due gieffini abbiano passato la notte insieme, ma non c’è nulla di certo.