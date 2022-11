GF Vip, Wilma Goich in nomination d’ufficio. Negli ultimi giorni la cantante sta vivendo con grande trasporto quello che avviene dentro la Casa del GF Vip. Il suo cuore batte forte per Daniele Dal Moro. E in più di un’occasione il bel giovane sembra aver confermato che anche per lui c’è un’amicizia particolare con lei. Prima di risultare positiva al Covid Wilma aveva confessato: “Mi ha risvegliata”. Poi c’è stato anche il bacio in confessionale tra i due.

Certo si è trattato di un ‘gioco’, ma Wilma Goich non ha nascosto più i suoi sentimenti verso Daniele Dal Moro. A Patrizia Rossetti ha infatti dichiarato: “E se fosse una storia d’amore? Potremmo amarci platonicamente”. Insomma Wilma è cotta. Parlandone con le altre inquiline mentre Patrizia ha invitato ad andarci piano Sarah Altobello ha sparato: “Ma perché limitarsi? Come si fa?”. Adesso, però, ci sono altri guai in arrivo per Wilma.

Leggi anche: “Vi devono fare un cu*** così”. GF Vip 7, Patrizia Rossetti ha visto troppo e sbrocca





Wilma Goich ha violato il regolamento: nomination in arrivo?

Dopo essere stata in isolamento per Covid Wilma Goich è rientrata nella Casa del GF Vip. Ma ha riportato alcune cose che ha sicuramente ascoltato mentre si trovava in albergo per la quarantena. La cantante ha infatti rivelato agli altri il risultato di una partita dei Mondiali di calcio in Qatar: “L’Argentina ha perso contro l’Arabia Saudita”. Ma non è finita qui.

In molti ricordano anche le brutte frasi di Wilma Goich nei confronti di Micol Incorvaia. Mentre lavava i piatti con Patrizia Rossetti la vip ha detto: “Tu sai tutto in anticipo, quella str**za”. E si riferiva proprio a Micol, visto che quando Patrizia le ha chiesto “La bionda?” Wilma ha annuito. Poi ha proseguito: “Però bisogna parlare con Sara, perché dice “Ah io rimango sempre della stessa idea, bisogna aiutarla un attimo a smuoversi””.

Antonino e Daniele che danno un bacio a stampo rispettivamente a Patrizia e Wilma. No vabbè 😂#gfvip pic.twitter.com/VDZ9TXJDkM — simona (@Simo_Val) November 24, 2022

L’imbarazzo che provo per Patriza Rossetti e Wilma Goich non si spiega.

Due donne mature e gelose di Micol, che potrebbe essere addirittura sua nipote e che arrivano ad offenderla.



IMBARAZZANTI. 🥶#incorvassi #gfvip — ”che non passi questo messaggio” (@percepisco) November 26, 2022

Edoardo Tavassi a Wilma Goich: "Io mi sento più compreso da te e Patrizia".#gfvip #Edo pic.twitter.com/I6SZiVWMTg — 🌟Angelo 💫 (@Ang_Gulino) November 25, 2022

In tanti ricordano che anche Andrea Zelletta aveva ricevuto una nomination d’ufficio per aver rivelato agli altri l’ingresso nella Casa di Selvaggia Roma e poi alcune notizie sulla Juventus. “Ha violato il regolamento” tuonò Alfonso Signorini aggiungendo il suo nome alla lista dei nominati. Succederà la stessa cosa a Wilma Goich? Sono in molti a crederlo, staremo a vedere cosa succederà nella puntata di domani sera, lunedì 27 novembre.

“Ha voglia di s…”. GF Vip, la frase choc del concorrente. Pubblico su tutte le furie: “Un malato, fuori subito!”