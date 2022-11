Charlie Gnocchi richiamato dagli autori del GF Vip. Il comico fratello di Gene ne ha combinata un’altra. Protagonista indiscusso di questa edizione Charlie ha avuto un durissimo scontro con Amaurys Perez che lo ha accusato di voler mettere il becco su tutto. Ma non è certo stato l’unico momento ‘sopra le righe’ dell’esperienza nella Casa. Recentemente Charlie ha ascoltato la rivelazione di Attilio Romita su quello che è successo tra Micol e Sofia Giaele.

Come dimenticare, poi, la grande amicizia con Luca Salatino che però ha vissuto dei momenti di grande tensione. Charlie Gnocchi è arrivato a ‘spifferare’: “Non gli ho detto che non capisce nulla, ma che essendo un ragazzino, certe cose delicate che sono relative alla depressione, alla toss… Nikita! Nikita guardami bene. Luca c’ha problemi che non sono quello di… Quando io ho parlato con Luca ho capito che ci sono problemi diversi e alcuni sono legati alla depressione”.

Charlie Gnocchi e le espressioni spinte su Oriana Marzoli

Adesso, però, il comico si è spinto davvero oltre ed è stato richiamato dagli autori del GF Vip. Parlando con Antonino Spinalbese Charlie Gnocchi ha usato espressioni davvero spinte nei confronti di Oriana Marzoli la cui storia con l’ex di Belen sembra essere arrivata al capolinea.

Ad Antonino Charlie Gnocchi ha detto parlando a bassa voce: “Oriana ha voglia di fare una di quelle tr***ate…ha voglia di lasciarsi andare. È bollita, ha la fi** bagnata, è bagnata”. L’hair stylist ha reagito facendosi una bella risata, ma gli autori del GF Vip non l’hanno presa altrettanto bene e hanno richiamato il comico invitandolo a smettere.

Charlie Gnocchi a quel punto ha chiesto ad Antonino Spinalbese: “Ma mica i microfoni prendono sta roba? Sentono?”. E alla sua risposta affermativa ha reagito: “No, col ca***, no!”. Insomma, sembra che il comico ancora non sappia come funziona dentro la Casa. Nel frattempo sui social in tanti si sono scagliati contro il concorrente per quelle espressioni e c’è addirittura chi ne chiede la squalifica.

