“C’è stato qualcosa”. Attilio ‘scopre’ le due vippone e lo spiffera a un incredulo Charlie: il video-bomba

GF Vip, Giaele Sofia De Donà e Micol Incorvaia si sono baciate? Dentro la Casa non c’è solo spazio per litigi e scaramucce come quella che ha recentemente coinvolto Sarah Altobello e Edoardo Tavassi. L’attrice e showgirl, stufa delle continue battute dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, gli ha urlato contro: “Tu tendi a infierire sugli altri…io non voglio litigare, ti sto dicendo come la penso. Non tendere a sbeffeggiarmi per come parlo, per i verbi, per ogni cosa”.

Come detto, però, nella Casa i vipponi si lasciano anche andare ad effusioni e regalano al pubblico momenti super hot. Lo abbiamo visto con Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, anche se i due adesso sembrano in rotta. Un altro avvicinamento ‘pericoloso’ riguarda tuttavia due inquiline. Stiamo parlando di Sofia Giaele De Donà e Micol Incorvaia. Sentite cosa ha raccontato Attilio Romita a Charlie Gnocchi mentre stavano preparando un progetto in giardino.

Il racconto di Attilio Romita su Sofia e Micol

Attilio Romita ha fatto un’importante rivelazione a Charlie Gnocchi: “Che poi per il bacio più lungo del mondo avremmo dovuto mettere Giaele e Micol, perché lo sai no? Lo hanno confermato. Giaele ieri a Micol glielo ha chiesto ‘Lo posso dire? Lo posso dire?‘, Micol era un po’ arrossita in viso, poi ha detto ‘Sì, Giaele ci ha provato con me‘. Non stanno insieme, le ha messo le mani addosso. Sì, le mani addosso. Giaele a Micol. Il mondo è così. Perché dirlo però boh?!”.

Di fronte a questo fatto Charlie Gnocchi è rimasto piuttosto sorpreso: “Oh, è il mondo… Perché dirlo? Bravo. Forse, secondo me, c’è una buona dose di autocompiacimento”. E qualcuno sui social ha anche accusato il comico di omofobia. Al di là di questo, comunque, vale la pena ricordare la confessione proprio di Micol Incorvaia sul suo orientamento sessuale.

NO RAGAZZU, ODDIO, È VERO, ECCO IL VIDEO IN CUI ATTILIO E CHARLIE PARLANO DI GIAELE E MICOL, ODDIO, LA FOTTUTA VITTORIA DI ALFONSO #GFVippic.twitter.com/QqQxZXn8G2 — Paola. (@Iperborea_) November 25, 2022

Mentre Sofia Giaele De Donà è apertamente bisessuale pochi giorni Micol Incorvaia ha ammesso di sentirsi ‘fluida’: “Non nego che potrei stare con una donna. Ci si innamora delle anime e non del corpo e basta. Poi certo, sono d’accordo che il corpo delle donne è proprio bellissimo”. Insomma, che sia scattata la passione tra le due concorrenti? O forse si tratta solo di una provocazione, uno scherzo? Bah, intanto sui social in molti si interrogano…

