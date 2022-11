Al GF Vip 7 Patrizia Rossetti e Wilma Goich sono furiose e si sono scagliate contro i concorrenti. A riportare la notizia il sito Novella 2000, grazie anche all’ausilio degli utenti, che su Twitter hanno pubblicato il video nel quale è stato possibile osservare questa loro invettiva. Hanno ormai visto troppo nella casa più spiata d’Italia e hanno sbroccato totalmente. Parole molto dure, che preannunciano qualche scontro frontale che potrebbe verificarsi nelle prossime ore. L’atmosfera è quindi molto calda.

Le due sono tornate da poco nella casa del GF Vip 7, dopo aver fatto i conti con il coronavirus. E Patrizia Rossetti e Wilma Goich non hanno perso tempo e si sono subito fatte sentire. Parlando di Patrizia, c’è stato un devastante attacco verbale di Guendalina Tavassi: “Innanzitutto vorrei precisare che lì dentro non è che sia pieno di attori hollywoodiani. Poi uno dovrà pur iniziare la propria carriera. C’è chi entra per iniziarla e poi purtroppo anche chi, come Patrizia, entra perché ormai la sua carriera l’ha finita”.

GF Vip 7, Patrizia Rossetti e Wilma Goich contro i concorrenti

La prima ad infuriarsi al GF Vip 7 è stata Patrizia Rossetti, seguita a ruota libera dalla compagna di avventura Wilma Goich. Loro hanno mostrato di voler dare il massimo per contribuire al buon funzionamento della casa, ma si sono accorte che ci sarebbe troppo menefreghismo e poca attenzione da parte degli altri inquilini. E la conduttrice televisiva non ci ha visto più: “Sono andata nel cortiletto e ho trovato la tazza con le cicche spente dentro e con la cenere”. Poi l’aggressività verbale è aumentata.

La Rossetti ha proseguito, come scritto da Novella 2000: “Non mi frega niente, la prossima volta le prendo e le metto nella prima bocca che mi capita. Spargete la voce, perché ca*** i posaceneri ci sono e mi piacerebbe che il Grande Fratello vi facesse un cu*** così perché in quel cortiletto le scrofe non ci stanno dentro”. Furiosa anche Wilma Goich: “Ormai da due giorni dico di andare a passare l’aspirapolvere nel cortiletto, visto che ci vivete lì andate a pulire ca***. Alzate le manine e il cu*** e andate a pulire por*** eva”.

nonnì e patrizia incazzate nere con tutti perché vivono nello schifo e tutti muti e terrorizzati ad ascoltare

la mia vita #gfvip pic.twitter.com/AvZ4zoNwvJ — federic🐉 titanico era (@federic0x1) November 26, 2022

E Patrizia Rossetti ha chiosato: “Non è il fumare, anche chi non lo fa sta in quella me*** lì. perché veramente è uno schifo ragazzi, cenere e cicche per terra. Se vi prendere qualche malattia sono ca*** vostri”. Antonella Fiordelisi ha detto di non fumare, mentre gli altri sono rimasti in rigoroso silenzio.