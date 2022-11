Fuori dal GF Vip 7 brutte notizie per Luca Salatino. La fidanzata Soraia Ceruti si sarebbe infatti resa protagonista di qualcosa di impensabile, che se confermato rappresenterebbe un durissimo colpo per il concorrente. A riferire tutto è stata Deianira Marzano, che ha riportato integralmente un messaggio inviatole da una sua follower di Instagram. L’esperta di gossip ha poi fornito la sua opinione in merito, ma al momento c’è grandissima incertezza su quanto sarebbe realmente accaduto.

Al GF Vip 7 in più di un’occasione Luca Salatino ha pianto per la fidanzata Soraia Ceruti, infatti sente tantissimo la sua mancanza. Ha anche pensato seriamente di abbandonare il reality show per ricongiungersi con la sua dolce metà, conosciuta all’interno del programma Uomini e Donne. Poi ha resistito alla tentazione e ora sta proseguendo senza grossi intoppi la sua esperienza nella trasmissione di Canale 5. Ma vediamo insieme cosa è stato svelato sul conto dell’ex corteggiatrice di UeD.

GF Vip 7 e Luca Salatino: segnalazione sulla fidanzata Soraia Ceruti

La ragazza ha fatto di tutto per farlo rimanere al GF Vip 7 e Luca Salatino ha ascoltato il consiglio della fidanzata Soraia Ceruti. Ma ora è proprio su di lei che è stata sganciata una bomba clamorosa, anche se Deianira Marzano ha subito scritto: “Comunque io non ci credo” e ha anche chiesto al suo amico Amedeo Venza perché non legga i messaggi dei fan, visto che questa segnalazione era arrivata anche all’influencer. Ora vi raccontiamo cosa è stato rivelato da un’internauta alla Marzano.

Ecco quanto scritto su Soraia: “Ciao Denira, ho scritto anche ad Amedeo, ma non mi legge. Ieri Soraia è entrata in un bar (non faccio nomi, mi conoscono) dove mi trovavo e ha acquistato un pacchetto di gomme, l’ho seguita con lo sguardo fuori e in auto c’era un ragazzo! Molto figo, devo dire. Sono stati qualche minuto in auto e poi sono andati via. Aveva una felpa glicine, leggins e stivali alti al ginocchio, non ho potuto fare foto perché il tipo guardava tutto il tempo verso il bar. Era parcheggiato lì davanti”.

L’utente si è un po’ offesa per la messa in dubbio del suo racconto, ma Deianira ha subito replicato: “Sono grata alle mie follower, siete speciali. Però mettetevi nei miei panni, senza prove non posso dare per certe le notizie e vedendo lei mi sembra davvero strano. Ma ovvio che tutto può accadere nella vita”.