Critiche ai vipponi, la frase su Micol del GF Vip 7 non piace e sui social scoppia la polemica. Al Gf Vip 7 gli intrighi amorosi sono sempre protagonisti e la prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini si preannuncia scottante. Antonella continua a puntare il dito contro Micol, che se la prende con Edoardo Donnamaria, e ancora le tensioni tra Oriana e Antonino Spinalbese.

Il rientro in casa di Luca Onestini ha riacceso l’interesse di Nikita Pelizon e sicuramente in questi giorni ne vedremo delle belle. Tra i personaggi più criticati dai vipponi di quest’anno c’è Micol Incorvaia, sorella dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip Clizia. Dopo la nascita della coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, Alfonso Signorini non si è lasciato sfuggire l’occasione di portare nella casa la giovane Micol.

Critiche ai vipponi, la frase su Micol del GF Vip non piace

Il motivo è presto detto. La sorella di Clizia ha infatti avuto un flirt con Edoardo Donnamaria e dopo il suo ingresso al GF Vip 7 la gelosia di Antonella non si è fatta attendere. A metterci lo zampino anche Oriana Marzoli, che in puntata ha avuto un duro scontro con Micol. Ma le critiche ai vipponi sono arrivate anche dopo una chiacchierata in giardino tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Luca Salatino. Proprio l’ex volto di Uomini e Donne ha chiesto il motivo della presenza di Micol nella casa. “Ma che ha fatto lei? Perché sta qua?”, ha chiesto Salatino scatenando la risata della Fiordelisi.

“Penso solo perché è la “sorella di…”. Ma tu che te ne esci con queste domande? È sorella di una che ha fatto il Grande Fratello. E poi è stata con Edoardo Donnamaria, non so quante persone lo sapevano”, ha spiegato Antonella. Poi è intervenuto anche Edoardo: “È stata tante volte dalla d’Urso a parlare di sua sorella quando stava al Grande Fratello? Chi è la sorella? Clizia Incorvaia, quella che sta con Paolo Ciavarro, il mio amico. Poi è stata anche al centro del gossip per via della storia che abbiamo avuto. Alcuni lo sapevano della nostra storia, siamo anche finiti in tendenza su Twitch una volta”.

Luca: “Ma Micol che ha fatto che sta qua?”

Antonella: “Penso che sia sorella di…”

Edoardo: “È andata dalla D’Urso a parlare della sorella Clizia… Poi è stata al centro del gossip per quella breve storia che abbiamo avuto”



PARLANO I VIP CONOSCIUTI SOLO PER QUESTO #gfvip pic.twitter.com/U3pqfKLXBg — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 23, 2022

Ovviamente le parole dei vipponi sono state molto criticate. Sui social tanti commenti contro i tre, che in effetti di vip hanno ben poco anche loro. “Ho visto che Antonella e Luca Salatino si chiedevano chi fosse Micol e cosa ha fatto per essere li… in effetti raga parlano loro Angelina Jolie e Brad Pitt. loro chi sono?! cosa hanno fatto oltre andare a fare esterne e messaggiare con calciatori?”.