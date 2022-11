Il GF Vip 7 sarà ricordato anche come l’edizione del Covid, entrato improvvisamente nella casa più spiata d’Italia per la prima volta in assoluto. Diversi i concorrenti rimasti contagiati, anche se fortunatamente sono arrivate i primi test negativi per Patrizia Rossetti e Wilma Goich, pronte a riprendere il loro percorso. Adesso è arrivata un’altra importantissima precisazione sul modo in cui il coronavirus si è introdotto nel reality show. Ed è effettivamente una cosa che può decisamente succedere a chiunque.

Nella casa del GF Vip 7 si è incuneato il Covid inaspettatamente e sono state fatte diverse ipotesi in merito. C’era chi avesse pensato che fosse stato portato da qualche addetto alle pulizie o da cameraman. Poi invece l’attenzione si è spostata sui nuovi arrivati, con Edoardo Tavassi che ha fatto il nome di Luca Onestini come portatore involontario del coronavirus. Ma ora il giornalista Gabriele Parpiglia ha fornito delle informazioni decisamente più dettagliate e il pubblico ne è rimasto molto sorpreso.

GF Vip 7 e Covid: come è entrato nella casa

Nel corso di un suo intervento a Casa Pipol, Parpiglia ha parlato con l’avvocato De Pace ed è arrivata una dichiarazione fondamentale sul GF Vip 7 e il Covid. Inevitabilmente non si poteva non parlare di uno dei temi predominanti di questa edizione del programma di Canale 5. Senza voler fare una caccia alle streghe, come richiesto dal conduttore Alfonso Signorini, il giornalista ha voluto comunque fare chiarezza e ha tirato fuori una motivazione ben precisa, che risolverebbe del tutto il mistero intorno al virus.

Ecco quanto detto a Casa Pipol da Gabriele Parpiglia: “Io lo so come è entrato il Covid. Luca Onestini, tra i nuovi ingressi, è asintomatico e la variante che ha preso ha bucato il tampone. Era in fase di crescita e nascita il virus dentro il corpo e il tampone non lo ha rivelato. Lui è entrato da negativo e poi è diventato positivo e asintomatico. La variante ha bucato il tampone molecolare. Sono ormai in isolamento da tre settimane perché questa nuova variante dura più a lungo”. Ma presto si spera che tutto possa rientrare.

Intanto, la sorella Guendalina ha parlato di Edoardo Tavassi: “Se lui troverà la compagna nella casa o avrà la vittoria? Credo più la seconda. Anzi, se dovesse vincere, cosa che mia nonna in sogno gli ha pronosticato, e noi a nonna Ina eravamo molto legati, prometto che sposerò Federico, il mio compagno”.