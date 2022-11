Edoardo Tavassi è uno dei protagonisti del GF Vip 7. Nonostante sia entrato successivamente rispetti ai concorrenti originari, ha subito rubato la scena ed è stato molto apprezzato dal pubblico. Ora, invece, è uscita fuori una notizia molto importante sul suo conto, rivelata in anteprima dalla sorella Guendalina, che potrebbe rappresentare qualcosa di molto interessante. Se tutto questo dovesse essere confermato, per il gieffino si tratterebbe di uno dei momenti più suggestivi della sua intera vita.

Eppure Edoardo Tavassi ha avuto qualche problema al GF Vip 7 nelle scorse ore. Dopo aver attaccato Oriana Marzoli, alcuni utenti lo hanno criticato: “Ma io non capisco una cosa…ma una persona può scegliere a chi piacere oppure deve buttarsi alle braccia di chiunque come fa Edoardo quando va nei reality con lo stesso copione purché respirino?? E poi incolpano Oriana dei reality ma li dentro non dovrebbe parlare nessuno perché tutti li hanno fatti”, “Anche Tavassi ha fatto l’isola e punterà anche ad altro ed è palese”.

Edoardo Tavassi vincitore del GF Vip 7: la previsione

C’è qualcosa di molto intrigante su Edoardo Tavassi e chissà se davvero si verificherà al GF Vip 7. Come detto precedentemente, a parlarne è stata Guendalina Tavassi nel corso di una sua intervista rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini. Lei si è anche soffermata sulla loro vita da bambini: “Abbiamo avuto un’infanzia un po’ complicata. All’inizio, avendo noi un anno di differenza, eravamo un corpo e un’anima, due gemelli. Poi, quando avevamo circa cinque e quattro anni, i nostri genitori si sono separati e noi siamo diventati dei pacchi postali, con loro in guerra e noi in mezzo al mare in tempesta”.

Poi Guendalina Tavassi ha raccontato un sogno di Edoardo: “Se lui troverà la compagna nella casa o avrà la vittoria? Credo più la seconda. Anzi, se dovesse vincere, cosa che mia nonna in sogno gli ha pronosticato, e noi a nonna Ina eravamo molto legati, prometto che sposerò Federico, il mio compagno, a patto che le nozze le paghi Edoardo”. Poi ha concluso a Chi: “Edo sarà al mio fianco quel giorno. Sarà lui a portarmi all’altare. Ce lo meritiamo. Abbiamo avuto una vita difficile e ci siamo rimboccati sempre le maniche per andare avanti”.

Quindi, stando al sogno di Edoardo Tavassi, sarà lui il vincitore della settima edizione del Grande Fratello Vip. Non resta che aspettare ancora qualche mese per capire se questa premonizione della nonna si avvererà davvero con lui che potrà trionfare e battere tutti i compagni di avventura.