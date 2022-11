C’è una storia che gira tra i concorrenti del GF vip 7: quella di Patrizia Rossetti e Luciano Punzo a letto insieme. Proprio così, sembra proprio che nella notte di sabato, i gieffini si siano lasciati andare alla grande e forse, colpa di un po’ di alcol di troppo, alla fine è successo quello che è successo. Ma è vero quindi che Patrizia Rossetti e Luciano Punzo hanno fatto l’amore? C’è da dire che nella serata in maschera, i due hanno ballato appiccicati tutta la sera.

Poi, la mattina dopo, Edoardo Donnamaria ha fatto una rivelazione particolare a Tavassi, Attilio Romita e Luca Salatino: “Ragazzi mi sa che Luciano ieri sera ha s…”. A questo punto è intervenuto Tavassi che ha chiesto: “Con chi?”. E il compagno di Antonella ha risposto: “Con Patrizia Rossetti!“. A questo punto è intervenuto anche Attilio dicendo: “Sì ma Patrizia l’ha detto chiaro. Lei da questo punto di vista è bella perché quello che pensa lo dice. Non le frega proprio niente“. Insomma, a nessuno fa strano che la cosa possa essere capitata, anzi.

Patrizia Rossetti e Luciano Punzo a letto insieme

Quindi anche se non si tratta di una vicenda confermata, le probabilità sono molto alte. In tanti però non riescono a capire bene quella parola detta da Edoardo Donnamaria. Dopo ‘ragazzi mi sa che Luciano ieri ha…’, non si capisce la parola che dice visto l’abbassamento di tono. In molti tuttavia credono abbia usato la parola “sc…” e se così fosse sembra chiaro che Patrizia e Luciano hanno consumato una bella nottata insieme.

Per essere sicuri però, bisognerà aspettare la puntata del GF Vip e vedere se Alfonso ne parlerà (sicuro al 100%). Solo qualche sera fa, proprio la Rossetti aveva confidato: “Sono sempre io che mi avvicino. Mi piacerebbe essere scelta qualche volta. Sento dentro che certe volte non sono scelta. Come tu Daniele e Wilma vi siete scelti”.

wilma goich dice a patrizia rossetti che edoardo tavassi avrebbe bisogno di una donna matura come lei.

io non ho parole davvero, levategli er vino a queste che je fa male!!!#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/M7h7UAjdRk — g i a d a (@ovunquetusiaaa) November 26, 2022

E ancora: “Vi siete sentiti e trovati. Ogni tanto mi vengono dei dubbi e mi chiedo ‘ma questa persona che mi è vicina mi capirà e accetterà realmente?’. Ma questo è più un problema mio che di chi ho vicino. Il mio atteggiamento fa pensare che io sia molto forte e invece sono tanto fragile. Non mi sento molto capita in tante situazioni“. Ce l’ha fatta.

