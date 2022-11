Al GF Vip 7 scatta il bacio tra due concorrenti e la notizia è clamorosa, visti i due protagonisti. Nessuno poteva aspettarsi che potesse davvero materializzarsi tutto questo, ma nel confessionale della casa più spiata d’Italia è successo veramente e il video è stato immediatamente pubblicato sui social network. Già nelle scorse ore si era vociferato di un momento intimo tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, non confermato dalle immagini ma esclusivamente dal racconto dell’inquilina Giaele De Donà.

E ora al GF Vip 7 un nuovo bacio tra questi due concorrenti ha acceso la discussione sul web. Intanto, proprio Edoardo potrebbe avere una sorpresa nei prossimi giorni, grazie all’alleanza tra la sorella Guendalina e la madre. Guendalina ha scritto sui social: “E poi mia madre mi avverte che Edo fa richieste di colletta per l’aereo”. Questo quanto avrebbe detto il vippone nella casa: “Guendalina, coi tuoi milioni di follower organizza un aereo”. E la madre di entrambi ha fatto una proposta, che la sorella accoglierebbe sicuramente di buon grado: “Ti immagini farglielo con scritto: ‘A coj***, i follower di Guenda”.

GF Vip 7, bacio tra due concorrenti: ecco chi sono

Al GF Vip 7 è scattato finalmente il bacio tra due concorrenti, anche se possiamo già anticiparvi che la nascita di una nuova coppia appare molto improbabile. Lei comunque in passato aveva manifestato tutto il suo interesse per il compagno di avventura, come ricordato da Biccy: “Io e lui ci guardiamo e sappiamo già tutto. Se avessi qualche anno in meno mi fidanzerei con lui. Ho dormito per vent’anni, ora mi sono svegliata. Lo andrò a trovare a Verona quando usciremo e conoscerò anche i suoi amici”.

Ad essersi baciati nel confessionale Wilma Goich, rientrata da pochissimo dopo il coronavirus, e Daniele Dal Moro. A spingere verso questo momento privato è stato Antonino Spinalbese: “Diamoci un bel bacio”. E loro lo hanno accontentato lasciando il pubblico senza parole. Ovviamente la cantante sarà tuttora al settimo cielo, avendo raggiunto un obiettivo che forse riteneva impossibile. A conferma del suo interesse, nelle scorse settimane si era scagliata anche contro Nikita Pelizon perché colpita dalla gelosia.

NONNÌ NON VEDEVA L'ORA DI DARE QUESTO BACIO A DANIELE STO VOLANDO#gfvip pic.twitter.com/h7jYEgqpbC — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 24, 2022

Su Twitter questi i commenti sul bacio tra Daniele e Wilma: “Nonnì non vedeva l’ora di dare questo bacio a Daniele, sto volando”, “No vabbè, non ci credo”, “Il fine giustifica i mezzi”, “Da pelle d’oca”, “Lei voleva il limone”, “Lei ci ha messo passione, ci credeva veramente”, “No daiiii, non è possibile”.