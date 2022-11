Tempo di rivelazioni del GF Vip 7. I positivi al Covid si sono negativizzati e hanno potuto fare rientro in casa. Festa grande nel loft di Cinecittà quando hanno fatto il loro ingresso Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Ma tutti, sin da subito, hanno notato il grande assente. Infatti come qualcuno ricorderà, Patrizia, Luca, Charlie e Attilio hanno lasciato la Casa venerdì 11 novembre. A seguire Wilma, che è stata trovata positiva mercoledì 16 novembre. L’ultimo è proprio Alberto De Pisis che invece ha lasciato la casa sabato 19 novembre: per lui è solo una questione di tempo.

Patrizia Rossetti e Wilma Goich hanno raccontato cosa succedeva durante la quarantena in albergo. “Avevamo le cuffie e il telefonino. Con esso vedevamo tutto, anche lo studio. Non c’era la televisione, facevamo tutto con il telefono. Vedevamo proprio tutta la puntata, non come voi. Con Wilma abbiamo parlato a distanza in albergo e lei mi diceva che con Daniele è amicizia. Adesso qui cambia versione e parla di amore platonico”, dice Patrizia Rossetti.

Wilma Goich ha spiegato che come alcune persone che hanno a che fare con il Grande Fratello portavano loro il cibo da fuori in contenitori chiusi, e lei si sentiva con la Rossetti urlando e brontolando, sentendo maggiormente l’ex volto di Rete 4 urlare dalla finestra e dalla scala. I racconti sono proseguiti in giardino di fronte ad Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà. E quest’ultima non è stata da meno rispetto alle coinquiline e ha svelato loro un retroscena che riguarda Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi: un racconto che ha lasciato a bocca aperta le vippone.

Quella che sembrava essere una serena chiacchierata tra amiche, si è trasformata in un momento di pettegolezzo inaspettato: “E da quello che io ho visto si sta iniziando a lasciarsi andare con Edoardo, cosa che prima non faceva. Anche stasera si sono baciati… Lei non è una tipa che bacia”, dice Giaele De Donà che solletica la curiosità delle sue amiche: “Baciati in che senso?”, domanda Antonella Fiordelisi. “Con Edoardo”, è la risposta di Giaele. “Ah, così?”, ha aggiunto la spadista visibilmente stupita.

“Sì, più volte oggi”, ha ribattuto la De Donà. “Ah, abbiamo uno scoop. Grazie!”, ha proseguito ironica Antonella. Giaele ha proseguito il racconto in questo modo: “Lei con me su Edoardo ovviamente non si è mai tanto esposta ma vedo che comunque con Edoardo… le piace! Può anche dirmi no ma… sì!”. Wilma Goich ha spiegato di avere dei dubbi sul reale interesse da parte di Micol Incorvaia verso Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi ha commentato con queste parole il gossip: “A lei piacerebbe più Daniele, ma lui sta sulle sue”.