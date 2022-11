Lo abbiamo già raccontato: quasi tutti i vipponi postitivi al Covid sono rientrati. Abbiamo scritto ‘quasi’ perché il povero Alberto De Pisis è dovuto restare in isolamento. Il giovane è infatti ancora debolmente positivo, ma essendo stato l’ultimo – in ordine cronologico – ad essersi beccato il virus di Wuhan, sarà anche l’ultimo ad uscire di lì. Festa grande alla corte del GF Vip quando hanno fatto il loro ingresso Wilma, Patrizia, Luca, Charlie e Attilio. Ma tutti, sin da subito, hanno notato il grande assente.

Molti hanno chiesto informazioni su Alberto e Romita, parlando con gli altri, ha rivelato: “Ci siamo un po’ intristiti tutti e cinque perché ci siamo sentiti un po’ emarginati là fuori. Ma tutti eh. Non vi dico come abbiamo lasciato Alberto, stava un cadavere. Andando via nel corridoio ci ha salutato con la mano, ci ha detto ‘mi lasciate solo qui da solo?’, eh”. C’è da dire tuttavia, che la sicurezza è importante e bisogna rispettare i tempi delle cose.

Alberto De Pisis è dovuto restare in isolamento

Come qualcuno ricorderà, Patrizia, Luca, Charlie e Attilio hanno lasciato la Casa venerdì 11 novembre. A seguire Wilma, che è stata trovata positiva mercoledì 16 novembre. L’ultimo è proprio Alberto De Pisis che invece ha lasciato la casa sabato 19 novembre. In tanti giustamente si chiedono e si sono chiesti: ma com’è entrato il Covid nella casa?

La cosa deve essere successa senza dubbio un paio di settimane fa e a riguardo ha detto la sua Gabriele Parpiglia. L’uomo ha detto: “Tra i nuovi ingressi Luca Onestini era asintomatico, ma ha preso una variante non rilevata dal tampone. È entrato da negativo e poi è diventato positivo asintomatico. La nuova variante ha bucato il tampone molecolare“.

C’è da dire che la produzione del programma naturalmente non ha badato a spese e sono stati fatti tamponi a cadenza giornaliera, ai positivi in albergo. Si trattava di un tampone molecolare e a seguire uno rapido e poi di nuovo uno molecolare. L’isolamento finisce 24 ore dopo il doppio tampone negativo onde evitare falsi negativi. Insomma, la vicenda chiara, tuttavia il povero Alberto è ancora in isolamento.

