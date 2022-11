Polemiche contro una concorrente al GF Vip, secondo alcuni protagonisti la sua presenza sarebbe immotivata. A lanciare la bomba è stato l’ex tronista Luca Salatino: “Ma che ha fatto lei? Perché sta qua?”, ha detto nel suo inconfondibile accento romanesco. Pronta la risposta di Antonella Fiordelisi, accompagnata dal sempre fedele Edoardo Donnamaria. “Penso solo perché è la “sorella di…”. Ma tu che te ne esci con queste domande? È sorella di una che ha fatto il Grande Fratello. E poi è stata con Edoardo Donnamaria, non so quante persone lo sapevano”.



A dire la sua è stato anche Edoardo Donnamaria, che rispondendo alla domanda di Luca Salatino. “È stata tante volte dalla d’Urso a parlare di sua sorella quando stava al Grande Fratello? Chi è la sorella? Clizia Incorvaia, quella che sta con Paolo Ciavarro, il mio amico. Poi è stata anche al centro del gossip per via della storia che abbiamo avuto. Alcuni lo sapevano della nostra storia, siamo anche finiti in tendenza su Twitch una volta”.

GF Vip 7, polemiche contro Micol: “Perché è nella Casa?”



Lei è Micol Incorvaia. Non è un momento facile per Micol, in suo soccorso era arrivata la mamma pungendo Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Era intervenuta pubblicamente attraverso il profilo Instagram prendendo le parti dell’influencer di 29 anni, che sta proseguendo la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. Fazioni vere e proprie anche tra i fan, ovvero tra chi prende le parti di Micol Incorvaia, e chi quelle di Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.



Micol che è sempre più amata del pubblico, come dimostra questo post (uno dei tanti) sulla pagina ufficiale del programma. Scrive un’utente: “Voglio rivolgermi un pò a Oriana detta Giovanna D’arco. Visto che ieri in puntata hai detto che Micol è una pazza, io in realtà ti ho trovata molto più accesa, molto più aggressiva nei confronti di Micol e poi mi sono chiesto una cosa…”.



“Ma non è che da quando ti sei alleata con Antonella ti senti di avere manforte, ti senti di avere una spalla in più perché noi pubblico abbiamo notato questo tuo atteggiamento cara Oriana. Micol è sempre pacata, sei tu invece Oriana che facendo i gesti con le mani è mettendoti a urlare dimostri di essere molto più pazza”.