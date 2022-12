Bufera al GF Vip 7 su Oriana Marzoli. La regia del reality show di Canale 5 l’ha sgridata perché rea di aver commesso un gesto che non è consentito. Il video nel quale viene richiamata da un’autrice è diventato virale in queste ore, così come la frase proferita da una coinquilina. La venezuelana ha subito compreso di averla fatta grossa e ha cercato subito di rimediare, ma ormai il rimprovero c’era stato davanti a tutti. Grande imbarazzo per la gieffina, che si è comportata in maniera scorretta nella casa.

Dunque, in una delle tante giornate vissute al GF Vip 7, Oriana Marzoli è finita nel mirino della produzione per un atteggiamento vietato. Intanto, sulla vippona è spuntato anche un clamoroso retroscena che coinvolge Antonino Spinalbese: “Lui ha detto che voleva uscire con Ginevra, poi ha detto a me e a Antonella che era una battuta!” ha rivelato l’influencer venezuelana. “È un po’ confuso, mi pare gli piacciano un po’ tutte. – ha aggiunto allora Onestini – Da uomo mi pare si faccia prendere un po’ dall’entusiasmo…”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli rimproverata dalla regia

Una bella sgridata è arrivata dagli autori del GF Vip 7 nei confronti di Oriana Marzoli, che non si era subito resa conto della sua disattenzione. Mentre si trovava in compagnia di Micol Incorvaia, George Ciupilan e Luca Onestini, si è sentita una voce fuori dal campo che le ha chiesto subito di fare qualcosa. In particolare, aveva commesso due errori che le sono costati la ramanzina. La sorella di Clizia Incorvaia ha reagito con ironia, anche se la sua frase è stata certamente sottolineata da tutti gli utenti.

Queste le parole dell’autrice del GF Vip 7 contro Oriana Marzoli: “Oriana, sei senza microfono e con gli occhiali da sole”. E Micol Incorvaia le ha detto, sorridendo: “Sei proprio da denuncia Oriana”. Dunque, la donna originaria del Venezuela non aveva indossato correttamente il microfono e aveva anche messo gli occhiali da sole nella casa, cosa che invece è permessa esclusivamente in giardino. Lei immediatamente è tornata a rispettare il regolamento, ma la brutta figura era ormai stata fatta.

Autori: -“Oriana sei senza microfono e con gli occhiali da sole”

Micol: -“Sei proprio da denuncia Oriana”



A postare il filmato è stato il profilo Twitter Soleil Sorge Supporter, che ha commentato: “Oriana scappa dagli autori”. Mentre la reazione di un altro utente è stata in favore di Oriana Marzoli: “La adoro, è proprio la regina del GF Vip”. Ovviamente la situazione è poi ritornata subito alla normalità.