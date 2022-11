Clamoroso episodio al GF Vip 7 tra Nikita Pelizon ed Antonella Fiordelisi. Una lite è scoppiata improvvisamente all’interno del confessionale del reality show. Da un momento esilarante si è subito passati ad un altro decisamente molto teso. Uno scontro in piena regola che ha lasciato tutti di stucco, pubblico ovviamente compreso. E le due ne hanno parlato anche in queste ore, in particolare sono giunte affermazioni di fuoco da parte dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

Al GF Vip 7, dopo lo scontro verbale tra Nikita Pelizon ed Antonella Fiordelisi, quest’ultima ha esclamato a proposito della vippona davanti ad Antonino Spinalbese: “Mi ha aggredita. Stava tutta così, tutta incattivita con la faccia strana. Ragazzi io sono rimasta scioccata in confessionale. Guarda Antonino, avevi ragione tu, è proprio un’altra persona lei. Questa è la vera Nikita, quella del confessionale, non quella che vedete fuori. Quindi non si può fare nemmeno una battuta che lei parte subito contro. Diciamo che è molto provocatoria”.

GF Vip 7, lite tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi

Nel confessionale del GF Vip 7 c’è stato dunque questo litigio tra Nikita Pelizon ed Antonella Fiordelisi. Antonella ha aggiunto a Spinalbese: “Guardate che non è normale, di una cattiveria, come se io le avessi detto che fa schifo. Sta crollando, è già un’altra persona, non può fingere troppo di essere chi non è”. Mentre Nikita ha detto: “Io non ho mai rotto le scatole perché lei si metteva le cose più carine e a me toccavano cose più semplici. Lei non voleva quel vestito perché non si vedeva benissimo”.

E la Pelizon ha detto ancora, come riportato da Biccy: “Per una volta non era la principessa protagonista e già parlare di questo mi fa ridere. Ma si rende conto della cavolata che è e dell’immaturità che sta dimostrando?”. La lite con Antonella è scaturita per un party in maschera, con la Fiordelisi che ha protestato dicendo ironicamente: “Grazie alle mie compagne per avermi lasciato il costume più inutile della storia, quello di Sebastian, il granchio de La Sirenetta. E vabbè, ma fatti una risata dai”.

Nikita le ha detto in confessionale: “Non mi viene da ridere perché so che sei sincera. Sai cosa posso dirti? Che questa battuta è fuori luogo”. E Antonella: “Ovvio che lo sono, scherzando si dice sempre la verità. Quindi non posso fare battute e devo stare zitta?”. Uno scontro davvero inatteso, nato da un istante all’altro.