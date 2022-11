Era inevitabile che succedesse: l’ingresso di Micol Incorvaia ha rotto degli equilibri nella relazione che è nata nella casa del GF Vip tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria (ex della Incorvaia). Anche quando i concorrenti hanno giocato con il “Canta Tu”, la spadista non ha digerito la scelta del GF Vip di far cantare insieme i due ex fidanzati e ha lanciato più volte occhiatacce nei confronti dei due ‘amici’: “Valle a fare alle tue amiche queste coccole”, ha detto a Edoardo Donnamaria che provava a rincuorarla.

E nelle ultime ore Antonella Fiordelisi avrebbe messo dei paletti nella relazione con Edoardo Donnamaria. Lo ha fatto durante una discussione alla quale ha partecipato Edoardo Tavassi. Paletti che riguardano le ex fidanzate del volto di Forum. In sostanza anche fuori dalla casa del GF Vip per la spadista il suo uomo non dovrebbe avere alcun rapporto con le sue ex. A riportare la conversazione è stato il portale Isa & Chia.

GF Vip, Antonella Fiordelisi gelosa: scenata a Edoardo Donnamaria

Il riferimento è a Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi non ha nascosto la sua gelosia nei suoi confronti, temendo che possa riaccendersi qualcosa con Edoardo Donnamaria: “Va bene non dirò più niente però ti dico la verità? Appena vedo una cosa che mi dà fastidio sclero. Appena vedo una cosa da parte di Edoardo io prendo e lo lascio, sono fatta così. Non sto scherzando! Io non scherzo forse non l’hai capito. Io sono fatta così a me non me ne frega […] Non mi posso fidare al 100% di una persona, perché io non mi fido al cento per cento di lui. Lo conosco da un mese”, è lo sfogo davanti a Edoardo Tavassi.

Antonella Fiordelisi è un fiume in piena e spiega meglio il suo concetto: “Io sono di quella concezione che per me il mio fidanzato non deve essere amico di una ex. Mi dispiace”. A questo punto Donnamaria le fa notare di avere già dei rapporti con le sue ex fidanzate e lei ha risposto: “Fuori da qua allora mi faccio i c***i miei non è che me ne frega. Se sono immatura? Ho 24 anni sono matura in certe cose e in altre no. Io i rapporti li voglio come dico io, sennò non ce li ho”.

Edoardo. T: “Antonè a nessuno dei due non gliene sbatte una emerita minchia”

Antonella: “Per me il mio fidanzato non deve essere amico con una ex”

Edoardo.D: “Eh, fatti l'abitudine perché io so amico con una mia ex”



IL MODO IN CUI HO GODUTO PER LE RISPOSTE DEI DUE EDOARDO #gfvip pic.twitter.com/olpgICb290 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 26, 2022

Edoardo Donnamaria ha spiegato la sua posizione: “Io a Micol voglio bene non è la mia migliore amica. Non fare esempi stupidi. Possiamo non parlare di cose che non sappiamo e che non esistono e parlare di quelle che esistono? Le voglio bene come una persona che conosco da anni. Non c’è nessuna attrazione fisica, non ci penso neanche ad andare a letto con lei. Se ti fidi bene. Non dire che è tutto apposto perché hai rosicato. Fattele due domande! Sai quali sono le due domande? Che tu reagisci così”.