Presa di posizione durissima di Antonella Fiordelisi al GF Vip 7. La concorrente ha deciso di chiudere, presumibilmente definitivamente, con una dei protagonisti della casa più spiata d’Italia. Nella giornata del 22 novembre, mentre era intenta a dialogare con altre coinquiline, si è lasciata scappare una frase emblematica e che è diventata subito virale sul web. Difficile pensare che possa esserci un dietrofront da parte dell’ex di Francesco Chiofalo, che ormai ha le idee più che chiare sulla gieffina.

Davvero molto infastidita Antonella Fiordelisi, senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. Parlando di lei, Giulia e Silvia Provvedi l’hanno criticata duramente: “Lei fa la finta tonta, è partita che sembrava una pecorella, dolcissima. Adesso è aspida come il veleno facendo la lista della spesa delle persone che le hanno scritto. Non è l’unica che riceve messaggi da uomini. Un po’ meno Fiordelisi. Antonella Fiordelisi ha fatto un sacco di polemica. Diversi calciatori le hanno scritto ma Totti non è l’unico”.

Antonella Fiordelisi, al GF Vip 7 va contro Nikita Pelizon

Un colpo di scena quello di Antonella Fiordelisi, che al GF Vip 7 ha confessato di aver ormai troncato i rapporti con la compagna di avventura. Oltre a lei, a criticare la vippona ci hanno pensato pure Oriana Marzoli e Sarah Altobello. Quindi, sono almeno tre le donne che concordano nel loro giudizio e quindi si sta per mettere male per la gieffina criticata, che rischia seriamente di rimanere isolata. Andiamo a vedere cosa ha detto Antonella a proposito di una donna che lei ormai non sopporta più.

Fiordelisi ha criticato Nikita Pelizon: “A me dà fastidio quando risponde così, ha ragione Antonino. Sta uscendo fuori per quello che è e non ci voglio più avere nulla a che fare con lei. Vi dico anche che a Luca Onestini di lei non frega nulla. Sono qui con lei da due mesi, non mi è mai stata antipatica ma non riesco a legarci”. Quindi, nonostante non le abbia fatto nessun torto importante, non ha voglia di instaurare alcun tipo di rapporto stretto con la Pelizon, che non sappiamo come reagirà a questa notizia.

E il web ha risposto così alle critiche a Nikita: “Le tre comare sempre a sparlare di Nikita ma vi calpesterà”, “Poi dicono che è Nikita quella falsa e calcolatrice. Siete cattive”, “Nikita inizia a fare paura e a loro brucia”, “Ma basta, avere rotto il ca***, parlatele in faccia. Fate solo schifo”.