Sonia Bruganelli contro Edoardo Donnamaria. La provocazione è partita da una lite scoppiata in casa tra Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Grida che hanno poi richiesto il pronto intervento degli autori e del padrone di casa, Alfonso Signorini. Se avete perso la puntata, siamo certi che non aspettate altro di conoscere nei dettagli cosa è successo nella casa del GF Vip nelle ultime ore.

Antonella Fiordelisi travolta dalla polemica. La lite è sfociata in un primo momento in un grande caos, motivo che ha richiesto l’intervento di Alfonso Signorini che ha dunque provato a rasserenare gli animi invitando a ragionare a mente più lucida: “Lasciatelo dire Antonella, quando Oriana ti diceva che non l’hai confortata quando ha sofferto per Antonino, non hai mostrato empatia”. Parole che però non sembrano essere servite a molto.

Antonella Fiordelisi travolta dalla polemica. E Sonia Bruganelli non ha ‘risparmiato’ neanche Edoardo Donnamaria

Tra un “maleducata” gridato in faccia a Oriana e la replica contro Antonella “non sei più mia amica, egoista”, anche Giaele De Donà ha ben pensato di fare la sua incursione. Il risultato? Presto detto. “Lei va sul personale”, è stato il commento di Giaele. A questo punto, capitolo Donnamaria aperto, sarebbe stata Sonia Bruganelli a punzecchiare quando il gieffino scherzosamente avrebbe fatto notare di aver raggiunto un record: nessun litigio con la fidanzata da circa 3 giorni. (“So cosa dobbiamo farle”. GF Vip 7, il ‘piano malefico’ di Giaele contro Antonella Fiordelisi).

“Se non vuoi litigare con Antonella, fai come stai facendo: le dai sempre ragione e te ne stai in un angolo, è l’unico modo”, ha replicato Sonia muovendo a sua volta la risposta del gieffino: “Non è così”, e Sonia: “Tu stai buttando via alcune amicizie per seguire troppo la pace con Antonella, non ci fai una bella figura”. Una situazione incandescente che non poteva che riversarsi anche tra gli utenti di Twitter.

Tutti contro Antonella Fiordelisi. Infatti da quel che si apprende tra il popolo del web, pare che nei riguardi della Fiordelisi non siano andati troppo leggeri: “falsa”, “in cerca delle telecamere”, “maleducata”, “il nulla dal bell’aspetto”, alcuni degli attacchi. E via libera anche all’hashtag #tontonella, memori del ‘nomignolo’ con cui Guendalina Tavassi si è rivolta alla gieffina. Se ne continueranno a vedere di belle al GF Vip 7.