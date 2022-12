Al GF Vip 7 in tanti si stanno schierando contro Antonella Fiordelisi e ora Giaele De Donà ha svelato un piano agli altri concorrenti. Infatti, ha voluto dire chiaramente cosa dovrebbero fare da adesso in poi per stanarla e farla arrabbiare ancora di più. Ovviamente quando la ex fidanzata di Francesco Chiofalo lo verrà a scoprire non sarà felice di quanto successo, ma ormai sembra che siamo vicinissimi ad una resa dei conti. E la puntata di sabato 10 dicembre con Alfonso Signorini potrebbe essere più che infuocata.

Nella casa del GF Vip 7 c’è stato un attacco di diversi vipponi ad Antonella Fiordelisi, ma adesso Giaele De Donà avrebbe trovato una soluzione con un piano malefico. Intanto, Daniele Dal Moro ha detto ad Edoardo Donnamaria: “Però tu capisci che non è che se tu dici una stron, se sei fatto così sei autorizzato a dirle. Cioè che ragionamento di me è? Perché lei è fatta così. Allora io ti mando a fanc* perché tanto sono fatto così e lo faccio ogni tre secondi. Ma che ca* di ragionamento è, Edo? L’essere fatto così non è una giustificazione”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi attaccata da Giaele De Donà: il piano

Nel corso di una delle tante giornate vissute al GF Vip 7, alle spalle di Antonella Fiordelisi Giaele De Donà si è espressa su un piano che starebbe orchestrando per rendere la vita della compagna di avventura ancora più difficoltosa. Ad ascoltare le parole di Giaele sono stati Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e George Ciupilan con quest’ultimo che ha detto qualcosa, che ha fatto ridere non poco il pubblico. Ma andiamo a vedere cosa ha studiato la moglie di Bradford Beck per far arrabbiare la Fiordelisi.

Queste le considerazioni di Giaele De Donà: “No, tipo quando lei ci manda delle frecciatine noi diciamo: ‘amore dolce’, così la facciamo innervosire ancora di più. Non dobbiamo rispondere alle frecciatine di Antonella, dobbiamo ignorarla”. Oriana Marzoli ha apprezzato questa sua idea: “Sì, perché lei vuole litigare e a me non va. Quindi, preferisco fare uno scherzo”. Poi è stata la volta della reazione di George Ciupilan: “Fate come faccio io, non parlate”. Poi Giaele ha chiuso l’argomento, parlandone anche all’interno del confessionale.

Giaele: “No tipo quando lei (Antonella) ci manda delle frecciatine, noi diciamo ‘amore dolce’, così la facciamo innervosire ancora di più”

Oriana: “Si perchè lei vuole litigare, a me non mi va, quindi preferisco fare uno scherzo”



IO STO AMANDO QUESTE BASTARDE#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/VYR8AasTZQ — 🎄soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 8, 2022

Infime, come scritto da Blogtivvu, Giaele De Donà ha esclamato nel confessionale: “Mi fa ridere che Antonella dica che mio marito non mi sopporti, ma lei nota che non viene sopportata da mezza casa?”. E il confronto finale potrebbe avvenire sabato 10 dicembre con altri vipponi interessati.