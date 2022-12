Daniele Dal Moro dà del “rinco***ionito” a Edoardo Donnamaria. Il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi torna di nuovo prepotentemente al centro dell’attenzione nella Casa del GF Vip. Fin dall’inizio la relazione ha vissuto alti e bassi, complice pure l’atteggiamento di lei nei confronti di Antonino Spinalbese e le conseguenti scenate di gelosia del volto noto di Forum. Adesso Edoardo è intervenuto dopo gli scontri tra Antonella e gli altri inquilini.

Non è un periodo semplice per la spadaccina che nelle ultime ore è venuta allo scontro con diversi vipponi. A cominciare da Attilio Romita che ha reagito malamente di fronte a certe dichiarazioni di Antonella Fiordelisi su Daniele Dal Moro: “Se non esce lo nomino così ho le sue due ante in più. Perché lui deve avere più ante di tutti?”. E il giornalista è esploso: “Senti adesso cominci a rompermi i cogl***. Antonella ti devo mandare a fare in c*** adesso o devo aspettare domani mattina? Non si può buttare me*** su una persona con cui sei in buoni rapporti”.

Leggi anche: “Hai rotto…”. GF Vip 7, tutti contro Antonella Fiordelisi. Alla fine è successo davvero





Edoardo interviene a difesa di Antonella: la reazione di Daniele

Edoardo Donnamaria è intervenuto per difendere Antonella Fiordelisi dopo gli attacchi di Attilio Romita e Daniele Dal Moro: “Se io avessi detto ‘Non vedo l’ora che esca Daniele così mi libera l’anta’, avrebbe un peso. Se lo dice Antonella, questa che dice tutto il giorno queste stron***… è una stron***”. A queste parole Daniele Dal Moro ha reagito in modo veemente accusando platealmente il coinquilino.

“Però tu capisci – ha alzato i toni Daniele nei confronti di Edoardo – che non è che se tu dici una stron***, se sei fatto così sei autorizzato a dirle. Cioè che ragionamento di me*** è? Perché lei è fatta così. Allora io ti mando a fanc*** perché tanto sono fatto così e lo faccio ogni tre secondi. Ma che ca*** di ragionamento è, Edo? L’essere fatto così non è una giustificazione. Io penso che tu a stare con lei sei diventato rinco**nito, te lo dico”.

mio dio le sue asfaltate in veneto stanno diventando la mia droga #gfvip pic.twitter.com/Rr5sVR057y — noemy ✧ (@ennedea) December 9, 2022

Daniele Dal Moro non è il primo a far notare il cambiamento di comportamento di Edoardo Donnamaria da quando sta con Antonella Fiordelisi. D’altra parte, come dicevamo, il loro rapporto è stato spesso burrascoso. Anche per motivi futili come quando Edoardo ha criticato Antonella: “Devi imparare a non mangiare come un animale. Dopo la pasta non ti puoi mangiare il pancarré con la marmellata”. E anche sui social c’è chi parla di “coppia malsana, tossica e impari”.

“Io so tutto”. Daniele Dal Moro, al GF Vip fuori i segreti di Luca Onestini. L’ex UeD incastrato