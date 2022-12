“Io so tutto”. Daniele Dal Moro, al GF Vip fuori i segreti di Luca Onestini. L’ex UeD incastrato

Daniele smaschera Onestini al GF Vip 7. È successo dopo la lite tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Patrizia Rossetti. Una lite scatenata dalle nomination, con Daniele furioso quando ha scoperto di essere stato nominato da Patrizia Rossetti. Da lì ne è nata una discussione molto accesa.

Patrizia ha iniziato a gridare contro Daniele Dal Moro fino a quando lui non le ha gridato in faccia: “Ora parlo sopra come fai tu, con te le conversazioni sono solo con chi si parla sopra! Oooh!”. Insulti e urla nella casa del Grande Fratello 7, con gli altri inquilini gelati dalla scena.

Daniele smaschera Onestini: “Ship falsa con Nikita”

Quindi è intervenuto Alberto De Pisis che ha subito preso le parti di Patrizia Rossetti. “Quello che hai fatto è vergognoso, chiedile scusa”, ha urlato Alberto a Daniele. “Hai urlato a una signora di 60 anni in faccia, potrebbe essere tua mamma. Questo è un atteggiamento orrendo, tu non le parli in faccia a una signora così, lei è una signora. Questa è proprio una cosa che mi infastidisce. Ti giuro mi è venuta la tachicardia, è proprio un atteggiamento che odio”.

Daniele ha quindi iniziato a offendere anche Alberto: “Sei un grande pagliaccio. Dovresti solo stare zitto tu, questo è un atteggiamento televisivo, lo pensano tutti qua dentro. Sei falso e ipocrita, la persona più falsa che c’è qua dentro”. Dopo la lite Daniele ha smascherato Luca Onestini. Furioso per l’animata discussione, l’ex tronista di Uomini e Donne ha criticato il concorrente.

OMMIODDIO QUESTO SCONTRO NOTTURNO TRA DANIELE PATRIZIA E ALBERTO QUELLA CASA STA ESPLODENDO #GFvip pic.twitter.com/2vvOrE8q7a — BagnoTrash (@bagnotrash) December 6, 2022

Daniele smaschera Onestini sul rapporto con Nikita. “Onestini che pensa di andare avanti con la ship fasulla, vedi quanto dura. Perché sai quanto gliene frega di Nikita, non gliene frega niente. Lo capisce anche un cieco“, ha detto, trovando anche il supporto di Wilma Goich. “Sì, è vero, purtroppo per lui“.