Tensione alle stelle dopo l’ultima puntata del GF Vip 7. Ad affrontarsi a brutto muso, sono stati Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro. Il giovane, che ultimamente sta discutendo con tutti e in malo modo, ha avuto da ridire anche con la regina della televendite. Ma cosa è successo in sostanza? Era appena passata un’ora dalla fine della puntata. Tutto sembrava andare al meglio, ma ad un tratto la furia si è accesa durante la cena, in cucina. Daniele si è alterato quando ha scoperto che la conduttrice l’ha nominato.

Quasi immediatamente lui ha alzato la voce, facendo infuriare la collega più anziana. A quel punto Patrizia gli ha con decisione detto di averle “rotto i c…”. Naturalmente Dal Moro non è stato di certo zitto e si è avvicinato alla faccia della donna urlando a sua volta. “Ora parlo sopra come fai tu, con te le conversazioni sono solo con chi si parla sopra! Oooh!“, ha detto Daniele. Poco dopo si è intromesso nella discussione anche Alberto De Pisis che ha preso le parti di Patrizia Rossetti.

Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro: confronto durissimo

“Quello che hai fatto è vergognoso, chiedile scusa!” – ha detto con fermezza Alberto a Daniele – “Hai urlato a una signora di 60 anni in faccia! Potrebbe essere tua mamma! Questo è un atteggiamento orrendo! Tu non le parli in faccia a una signora così, lei è una signora. Questa è proprio una cosa che mi infastidisce. Ti giuro mi è venuta la tachicardia, è proprio un atteggiamento che odio!”.

Dal Moro però, di tutta risposta, non ha cercato di placarsi e ha ribattuto ancora più duro: “Sei un grande pagliaccio! Dovresti solo stare zitto tu! Questo è un atteggiamento televisivo, lo pensano tutti qua dentro. Sei falso e ipocrita, la persona più falsa che c’è qua dentro“. Più tardi il gieffino ha provato a chiarirsi con la Rossetti ma lei lo ha fermato subito.

MIO DIO QUESTO MINUTO DI DEVASTO TOTALE IN CUCINA TRA DANIELE, PATRIZIA E ALBERTO 🍿🍿#gfvip pic.twitter.com/dlDF8EZbJv — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 6, 2022

“Ti avevo detto che non era il momento – ha ribattuto Patrizia – stavo male io! Basta parlare solo di te! Tu sei tutto un ‘io, io, io, io’, basta! Io in quel momento stavo così male che non mi andava di parlare con nessuno. In quel momento non mi andava di sentire né te né chiunque altro”. A quel punto Daniele ha detto: “Fatti un’esame di coscienza prima di pensare a me“.

