La tempesta perfetta è pronta ad abbattersi sul GF Vip 7, la decisione di Alfonso Signorini a fine puntata ha scatenato la bufera. Una puntata caratterizzata da confronti bollenti che ha visto l’eliminazione di Luciano Punzo. Un televoto che non ha fatto altro che confermare il desiderio di molti: ovvero quello che far uscire il ragazzo appena entrato del quale non si sa poi molto. Tuttavia, l’eliminazione del giovane è risultata una conferma di quello che si diceva (ma soprattutto già scritta).



In tanti quindi hanno urlato alla ‘truffa’. Ma è davvero così? È chiaro che gli autori sapevano che sarebbe uscito Punzo, non è una novità che il giovane (a confronto) non aveva nessuna possibilità di restare. Ed è per questo che alla fine si è deciso di anticipare un po’ l’eliminazione della serata. Quello che non ci si aspettava è il rientro di una concorrente.

Leggi anche: “Mi dispiace, ma devi abbandonare la casa”. GF Vip, la notizia arriva in tarda serata (VIDEO)





GF Vip 7, Alfonso Signorini spiazza: torna tra le polemiche Ginevra Lamborghini



Ginevra Lamborghini è infatti stata riammessa nella Casa. La sorella di Elettra era stata cacciata per essersi resa protagonista di frasi molto gravi, “Merita di essere bullizzato” aveva detto parlando di Marco Bellavia nel caso che ha caratterizzato le prime settimane del programma, con le quali di fatto stava giustificando il bullismo. Non era mai successo che un concorrente che avesse avuto un comportamento contro il venisse riammesso dentro la casa.



Polemiche non mancheranno. E commenti feroci già fioccano sui social. “Perfetto, col rientro della Lamborghini nella casa io abbandono ufficialmente la visione di questa porcheria di programma. Questa è proprio solo la goccia che fa traboccare il vaso di questo SCHIFO di edizione. Adios!”. E ancora: “Risparmiatecela vi prego se avete un po’ di buon senso e un po’ di rispetto per Marco Bellavia e per il pubblico da casa”.



“Un concorrente squalificato in passato non era neanche ammesso negli studi e ora lo fanno addirittura rientrare??? E per cosa? Per il triangolo Lamborghini/Antonino/Oriana?? Ma la redazione e Signorini l’ hanno capito che non c’è storia tra Ginevra e Antonino? Perché devono cercare e inventare una dinamica addirittura da fuori la casa?? Che povertà di idee”. “No. Perché è stata squalificata. Ricordiamo cosa ha detto a Marco Bellavia. Solo perché di cognome fa Lamborghini, non significa che le viene perdonato tutto ed entra come se nulla fosse. Ha sbagliato come altri in passato, quindi non meriterebbe di rientrare. Si darebbe un pessimo, pessimissimo messaggio”.

“Edoardo Tavassi lo saprà subito”. GF Vip 7, la notizia arriva dalla sua famiglia