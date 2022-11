Potrebbe succedere a breve qualcosa di pazzesco al GF Vip 7 e chissà come reagirebbe Edoardo Tavassi. La sorella Guendalina Tavassi è pronta a organizzare una cosa memorabile, con l’aiuto della madre. A rivelare tutto è stata la stessa ex naufraga de L’Isola dei Famosi sul social network Instagram. In una story ha infatti fatto leggere la sua chat con il genitore, dove viene svelato l’arcano. Lui si è lasciato scappare una frase inequivocabile e la mamma ha subito avvertito Guendalina, pronta a cogliere la palla al balzo.

Prima di dirvi cosa stanno orchestrando fuori dal GF Vip 7 la sorella di Edoardo Tavassi, Guendalina Tavassi e sua madre, è emerso in queste ore un dettaglio sorprendente nella casa. Giaele De Donà ha detto: “E da quello che io ho visto si sta iniziando a lasciarsi andare con Edoardo, cosa che prima non faceva. Anche stasera si sono baciati… Lei non è una tipa che bacia”. Il riferimento è ad un bacio che ci sarebbe stato tra l’uomo e Micol Incorvaia, ovvero la sorella di Clizia, nelle scorse ore.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi pronto ad essere sorpreso da Guendalina Tavassi

Tra il concorrente del GF Vip 7 e la sorella c’è un rapporto meraviglioso, ma anche costituito da momenti di sfottò. Edoardo Tavassi ha detto una cosa in particolare e Guendalina Tavassi, una volta appreso tutto, ha detto di essere prontissima a compiere un gesto clamoroso. Si tratta per l’esattezza di un aereo, che dovrebbe sorvolare sulla testa di lui e degli altri concorrenti. E il messaggio che porterebbe con sé farebbe ridere non poco il gieffino, ma anche tantissimi telespettatori che seguono il programma.

Guendalina ha scritto sui social: “E poi mia madre mi avverte che Edo fa richieste di colletta per l’aereo”. Questo quanto avrebbe detto il vippone nella casa: “Guendalina, coi tuoi milioni di follower organizza un aereo”. E la madre di entrambi ha fatto una proposta, che la sorella accoglierebbe sicuramente di buon grado: “Ti immagini farglielo con scritto: ‘A coj***, i follower di Guenda”. La sorella di Edoardo ha riso immediatamente: “Lo capisce subito che è il suo”. Ma tutto è possibile e da lei possiamo attenderci di tutto.

Guendalina Tavassi ha anche svelato un’altra cosa sul fratello nelle ore precedenti: “Se lui troverà la compagna nella casa o avrà la vittoria? Credo più la seconda. Anzi, se dovesse vincere, cosa che mia nonna in sogno gli ha pronosticato, e noi a nonna Ina eravamo molto legati, prometto che sposerò Federico, il mio compagno, a patto che le nozze le paghi Edoardo”.