Puntata pregna quella del 5 dicembre 2022 del GF Vip 7. A giocarsi l’uscita: Patrizia Rossetti, Luciano Punzo e Micol Incorvaia. La decisione arriva poco prima della mezzanotte e ha lasciato tanti con un po’ di nervosismo. Ma per capire cosa è successo è necessario fare un passo indietro. Come ormai è noto, l’appuntamento fisso del GF è diventato solo uno a settimana. Con tutte le dinamiche che, giustamente, si creano, una puntata è poca e soprattutto lontana a volte dagli avvenimenti accaduti una 5-6 giorni prima.

Purtroppo però, per esigenze televisive, Alfonso Signorini e gli autori del programma, sono costretti a destreggiarsi in questa ragnatela complessa di uscite e discussioni. Ma cosa è successo in questa ultima puntata che non è andato a genio a molti telespettatori? Era stato lungamente annunciato che quella del 5 dicembre sarebbe stata una serata strapiena di discussioni.

Leggi anche: “C’è anche lei”. GF Vip 7, tre nuovi concorrenti in arrivo. E i nomi sono tutti belli forti





Punzo fuori mi consolo con il 60% della biondina perché vuol dire che c’è ancora chi ha taste pic.twitter.com/SUdvtVtpkD — 𝘝𝘢𝘭𝘦 𝘝𝘢𝘭𝘦𝘳𝘪𝘢𝘯𝘢🍸 𝒢𝒾𝓊𝓁𝒾𝑒𝓉𝓉𝒶 (@xsemprefamosa) December 5, 2022

GF Vip 7, chi è uscito nella puntata del 5 dicembre?

Le varie pubblicità aveva annunciato che ci sarebbe ad esempio stato un duro confronto tra Pamela Prati, Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Tuttavia proprio quest’ultima era in nomination per l’eliminazione. E allora? Il tutto è successo proprio quando a metà serata, Alfonso Signorini ha annunciato che sarebbe uscito proprio Luciano Punzo.

Un televoto che non ha fatto altro che confermare il desiderio di molti: ovvero quello che far uscire il ragazzo appena entrato del quale non si sa poi molto. Tuttavia, l’eliminazione del giovane è risultata una conferma di quello che si diceva (ma soprattutto già scritta). Anche perché come dicevamo, la Rossetti avrebbe dovuto prima confrontarsi con Wilma e Pamela.

LUCIANO PUNZO LA QUOTA TRASH CHE CI MERITIAMO#gfvip pic.twitter.com/Jf2gt3QBuS — 𝐧 𝐢 𝐜 𝐨 𝐥 𝐞 🦋 (@itisnicoleeee) December 2, 2022

In tanti quindi hanno urlato alla ‘truffa’. Ma è davvero così? È chiaro che gli autori sapevano che sarebbe uscito Punzo, non è una novità che il giovane (a confronto) non aveva nessuna possibilità di restare. Ed è per questo che alla fine si è deciso di anticipare un po’ l’eliminazione della serata. In effetti l’uscita del ragazzo napoletano non ha cambiato nessuna dinamica esistente. Più tardi tutto quello che doveva accadere è successo e tutto è andato per il verso giusto.

Leggi anche: “Perché non ho baciato Micol”. GF Vip 7, Edoardo Tavassi sorprende concorrenti e pubblico