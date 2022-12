C’è un’altra coppia che sta nascendo al GF Vip. Sicuramente meno appariscente di quella formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, ma ben presto si potrebbe parlare di loro. I vipponi in questione sono Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: sono entrati in casa a gara in corso, ma appena si sono visti è scattato un feeling particolare. Il pubblico se ne è accorto e ha iniziato a fare il tifo per questa coppia.

Una settimana fa hanno anche dormito insieme. Sono usciti dalla casa e si sono appartati nel van in giardino, lontano da tutto il resto dei concorrenti. Così hanno trascorso la serata sotto le coperte, coprendosi fin sopra il volto. Nulla è sfuggito alle attente telecamere del GF Vip che hanno ripreso ogni loro movimento e fatto ascoltare quello che si sono detti: “Stiamo dormendo insieme. Mi piaci che c***o deve fare, sei stata così ingenua a venire qua dentro”, ha detto Edoardo Tavassi alla coinquilina. “Stiamo letteralmente non dormendo. Scusami papà, scusami mamma, scusatemi tutti”.

GF Vip, Edoardo Tavassi non bacia Micol: “Rispetto i tempi”

Edoardo Tavassi ha pensato al futuro, una volta finita l’esperienza nella Casa più spata d’Italia: “Sicuramente fuori ti voglio nella mia vita. Tu sei una certezza”. Anche Micol Incorvaia è apparsa piuttosto certa, anche se ritiene che in casa il tempo sia percepito diversamente: “Anche io sono abbastanza certa, ma essendo passato un mese e vedendo come sono gli equilibri qua dentro non si può mai sapere.

E nelle ultime ore Edoardo Tavassi ha spiegato perché ancora non è scattato il bacio con Micol Incorvaia. Lui ha confermato che “sta da paura” con la sua coinquilina, ma vuole rispettare i suoi tempi: “Non è un inizio di una relazione, due persone che non si sono indifferenti che hanno cose in comune, c’è attrazione”, ha affermato per poi proseguire: “Io rispetto i pensieri di una donna. Qualsiasi esso sia il pensiero io lo rispetto. Noi non possiamo dare per scontato che la gente ragioni con la nostra testa. Io mi vivo la cosa che mi piace”.

Antonella: “Non ti da fastidio che sia un po’ restia nei tuoi confronti?”

EdoT: “No, perché la comprendo. Io rispetto i pensieri di una donna qualsiasi esso sia, io lo rispetto”

Edoardo Tavassi spiega il suo concetto a Antonella Fiordelisi: “Io rispetto i pensieri di una donna. Qualsiasi esso sia il pensiero io lo rispetto. Noi non possiamo dare per scontato che la gente ragioni con la nostra testa. Io mi vivo la cosa che mi piace. Ma io metto in conto che fuori c’è altra roba, c’è di tutto. Se dovesse accadere a me, io magari sono molto più tipo a pensare alla roba fuori. Mi dice un sacco di cose carine, con una difficoltà atroce ma dice, si espone pure. Non è che se non la bacio oddio muoio, naturalmente ci sono delle occasioni che ne so io sto così dentro al van a chiacchierare stiamo uno davanti all’altro, ti viene tipo come se ci fosse una specie di calamita, non te lo so spiegare”.