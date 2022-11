Si vogliono bene e questo è chiaro. Parliamo di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due, dopo un corteggiamento durato diverse settimane al GF Vip 7, solo qualche giorno fa hanno decido di dichiararsi verbalmente. E se anche se sembra che sia il Tavassi quello più innamorato, molti sono convinti che anche Micol sia molto presa dal collega di avventura. Ancora nessun bacio passionale, solo qualcosina a stampo ma non molto di più. Tuttavia, dopo la diretta del 28 novembre 2022, Edoardo e la Incorvaia sono finiti a letto insieme. Proprio così, dopo la puntata infuocata, i due hanno dormito insieme. Ma cosa significa questo?

Naturalmente sui social grande gioia, in molti in questi minuti stanno postando gli screenshot di loro due, insieme, sotto le coperte. Ma la domanda che tutti si stanno facendo in queste ore è: c’è stato anche altro? Il video nel frattempo, in cui non succede niente (ve lo diciamo subito) sta facendo il giro del web. Insomma, per ora i due non hanno fatto l’amore o si sono baciati di fronte a tutti, ma sembra proprio questione di ore.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: cosa è successo

Tra l’altro nel filmato si può sentire tutta l’emozione di Edoardo Tavassi che dice a Micol: “Stiamo dormendo insieme!”. Un po’ come a dire “Ti rendi conto?”. Da parte della Incorvaia però non ci sono state grandi parole. Una frase di cui non si capisce il senso, ma che sembra smorzare l’emozione di Edoardo. Tra l’altro si è trattata di una puntata complessa per Micol.

La giovane ha scoperto che Patrizia Rossetti e Wilma Goich hanno detto delle cose poco carine su di lei. A darle sostegno ci ha pensato Clizia, sorella della Incorvaia, che ha avuto modo di mettere in chiaro alcune cose con le due donne: “Avete visto la clip e non c’è bisogno che commenti o che aggiunga altre cose. Mi dispiace solo da parte vostra”.

E ancora: “Sapete perché? Perché siete due donne incredibili e avete fatto la storia della TV. Questo prendere di mira una ragazza, dire che non se la trom…a nessuno, quanto beve, è una stron…a… Perché questa cattiveria gratuita? Tutti possiamo non piacere. Ma non siete legittimate ad aggredire una persona. Vorrei che chiedeste scusa a lei e a tutte le donne“.

