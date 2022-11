Patrizia contro il GF Vip 7. Puntata ricca di colpi di scena e scintille, quella andata in onda lunedì 28 novembre in prima serata su Canale 5. Tanti i temi toccati e le critiche al reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Il primo blocco si è aperto con la storia, ormai finita, tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese.

Dopo liti, pianti e critiche piovute su Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli per come hanno gestito la situazione, è stato il momento del blocco dedicato a Micol Incorvaia, duramente criticata da Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Dopo il video mandati in onda, Clizia Incorvaia, sorella di Micol ed ex concorrente del GF Vip, è tornata per parlare con le due vippone.

Patrizia contro il GF Vip 7 e i video su Micol Incorvaia

Patrizia Rossetti contro il GF Vip a causa di alcuni video mandati in onda durante la diretta. Il volto delle televendite ha parlato delle battute che lei e Wilma Goich hanno fatto contro Micol e scusandosi: “Ho fatto delle battute idiote e lo ammetto, ho chiesto scusa. Sono battute che fai da bar sceme, ma non erano cose pensate. Tutto è nato perché Wilma era gelosa, lei dice di no, ma faceva la gelosa”.

“Sono le cavolate che uno dice e qui dentro se ne dicono tante. Però quando Wilma ha detto che Micol deve chiudersi nel gabinetto io l’ho fermata e le ho detto ‘mi dissocio, questa è esagerata, stai esagerando Wilma ti prego’”, ha detto Patrizia Rossetti, per poi andare contro il GF Vip 7. “Come mai quello non l’hanno mandato in onda? Hanno trasmesso solo la clip di me che facevo le battute con Wilma”, ha ribattuto la concorrente, che a Signorini non gliele ha mandate a dire.

Wilma: -“Anche in altri momenti tu hai detto altre cose che poi non hanno trasmesso”

Patrizia: -“E perchè te quante ne hai dette eh?”



Queste due che si accusano a vicenda con la pippa in bocca, non sono reali#gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/G6pzaCMnIR — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 29, 2022

