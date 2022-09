Patrizia Rossetti: età, altezza, peso e le altre curiosità. È stata uno dei volti popolari Mediaset, in particolare di Rete 4, dove conduceva programmi di grande successo come Buon Pomeriggio, A Casa Nostra, Buona Giornata intervallata dalle seguitissime soap opera. Negli anni Novanta è stata volto-simbolo del terzo canale Mediaset con oltre 10 ore al giorno, 6 giorni alla settimana per 11 mesi all’anno di presenza.

Patrizia Rossetti ha esordito nel 1981 grazie alla vittoria del concorso Una valletta per Sanremo all’interno della trasmissione Domenica in che le permette di presentare il Festival di Sanremo 1982 insieme a Claudio Cecchetto. Dopo alcuni anni trascorsi in Rai, dove ha condotto alcuni programmi, è arrivata in Fininvest.





Patrizia Rossetti: età, altezza, peso, ex marito, figli

Come detto, negli anni Novanta Patrizia Rossetti era uno dei volti noti della rete. Dal 1996 al 1998 ha condotto Casa per casa, una rubrica settimanale dedicata al mondo della casa, in onda su Rete 4 il sabato mattina. Ha partecipato al reality show La fattoria condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, classificandosi terza con il 10% dei voti e ha gareggiato in coppia con Maria Teresa Ruta (con cui formava la squadra de Le signore della TV), all’adventure-game di Rai 2 Pechino Express. Edizione vinta dalle due concorrenti.

Dopo l’esperienza nei reality show, è diventata conduttrice di Alice Tv. Una carriera di successo quella Patrizia Rossetti, che nel curriculum può vantare anche parti in fiction e teatro. Negli ultimi anni, insieme a Giorgio Mastrota, è diventato uno dei volti più noti delle televendite e nel 2022 è entrata al GF Vip 7. Sulla sua vita privata è sempre stata molto molto riservata. È stata sposata Rudy Londoni e non ha figli. I due si sono conosciuti nel 2006, lui è un tecnico di Mediaset, e sono convolati a nozze nel 2012. Nel 2019 Patrizia Rossetti e Rudy Londoni si sono separati.

Era stata la stessa conduttrice ad annunciare la fine del matrimonio: “I problemi c’erano già quando sono partita per Pechino Express – aveva confessato a DiPiù -, poi al mio ritorno la situazione è precipitata. Era un po’ di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme, ma alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine al nostro matrimonio. Mi sono accorta che tra di noi non c’era più niente quando è calato il silenzio e non avevamo più nulla da dirci”.

Patrizia Rossetti: età, altezza e peso. La conduttrice televisiva è nata il 19 marzo 1959, Montaione in provincia di Firenze, in Toscana. La sua altezza è di 162 centimetri per un peso forma di 48 chili.

