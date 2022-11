Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno confessato il loro ‘amore’ al GF Vip 7. Alla fine è successo, dopo settimane di tira e molla interminabili, i due hanno finalmente aperto ai loro sentimenti. C’è da dire che l’ashtag #incorvassi sta spopolando da almeno un mese e questa è solo la conferma di ciò che si attendeva da tempo. In effetti di due concorrenti sono più vicini che mai e l’altra sera, il fratello di Guendalina, ha preso la palla al balzo per dichiararsi.

Tavassi ha infatti confessato a Micol che la vorrebbe nella sua vita anche fuori dal GF Vip. Naturalmente anche la giovane ha ricambiato e ha detto che anche lei lo vorrebbe rivedere fuori. In piena notte poi, Edoardo ha confessato all’amica speciale: “Se entrasse qualcuno per te è ovvio che mi roderebbe. Sarei contento per te ma a me roderebbe un po’. Non è che mi metterei a piangere, però sono onesto e mi roderebbe. Per me qui comunque sei importante. Io a parte il GF, io fuori sicuramente a te ti voglio nella mia vita! […]”.

Poi ancora: “E visto che siamo in tema, io avevo dei dubbi, volevo testare te e involontariamente ho testato me! Mi sono detto vediamo se riesco a stare un giorno senza di lei. Se mi viene un dubbio devo fare le prove. Ora voglio farti una domanda, quand’è che hai capito che potevo piacerti come tipo?”.

A questo punto Micol, col suo solito modo di non esporsi troppo, ha detto: “Quando ho capito che mi piacevi come tipo? L’ho capito il giorno del test, quella sera. Ah, è lo stesso momento in cui l’hai capito te? Io quel giorno ero anche un po’ giù. Come mi comporto se uno mi piace? Se uno mi piace non è che mi butto e gli dico ‘hey ciao’. Dipende dalla persona diciamo”.

E conclude: “Però non ho idea del modo che ho, diciamo che rido e scherzo, faccio la simpatica. Non è che faccio troppe cose diverse. Forse do più attenzioni. Diciamo che lo cerco con lo sguardo e lo studio un po’. […] Io ho fatto finta di non conoscerti, ma ho seguito ogni tuo passo a L’Isola. Mi sei subito stato simpatico. […] Comunque a un certo punto ho avuto paura che entrasse qualcuna e che tu non mi calcolassi più“.

