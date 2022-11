Incredibile episodio al GF Vip 7 con Edoardo Tavassi e Luca Onestini letteralmente scatenati. I due gieffini sono considerati dal pubblico come i più divertenti della casa più spiata d’Italia, infatti dal loro ingresso nel reality show sono arrivati tantissimi complimenti. Ma ciò che è andato in scena nelle ultime ore è andato oltre ogni tipo di immaginazione, infatti hanno deciso di compiere un gesto destinato ad entrare nella storia di questa edizione. E c’è stato anche un altro concorrente al centro dell’attenzione.

Sì, al GF Vip 7 Edoardo Tavassi e Luca Onestini hanno fatto una cosa quasi unica nel loro genere e a breve scenderemo nei dettagli. Intanto, Antonino Spinalbese è finito nel mirino per una frase choc contro Oriana Marzoli: “Voglio di più. Voglio la Ferrari, va bene? Te sei una Porsche”. Durissima la reazione del pubblico. Scrive un’utente: “Antonino che dice ad Oriana tu sei una Porsche, io non mi accontento voglio una Ferrari. Ma chi si crede questo patetico uomo senza palle. BELEN hai scansato un fosse e meno male che sei tornata dalla tua Ferrari”.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi e Luca Onestini fingono morte di un concorrente

Una situazione divertentissima quella creata al GF Vip 7 da Edoardo Tavassi e Luca Onestini. Il fratello di Guendalina è stato il primo a mettersi in ginocchio davanti ad un letto, dove stava dormendo un vippone. Ha iniziato a pregare per gioco e subito dopo si è avvicinato anche l’ex di Ivana Mrazova. Edoardo ha esordito in questo modo, scatenando le risate di Luca e del pubblico: “Non ce l’ha fatta, era così una brava persona. Il tg non sarà più lo stesso senza di lui”. E il compagno di avventura ha aggiunto un’altra frase divertente.

Luca ha esclamato: “Se ne vanno sempre i migliori”. Questa scena è stata organizzata perché il coinquilino Attilio Romita stava dormendo da tantissimo tempo e hanno quindi fatto finta che fosse deceduto. Poi, mentre stavano continuando la loro preghiera fake di commemorazione, l’ex volto del telegiornale si è svegliato e i due hanno detto: “Ma è vivo, per un attimo ho pensato che non ci fossi più. Il capitano non molla mai”. E anche Romita è parso molto sorridente e ha apprezzato quello sfottò goliardico.

NON EDO TAVASSI E ONESTINI CHE SI INGINOCCHIANO E FANNO FINTA CHE ATTILIO SIA MORTO STO PIANGENDO#gfvip

pic.twitter.com/gojrxf33mh — 𝙢 👹 vs uni (@itsmc17) November 25, 2022

Questa la reazione degli utenti Twitter: “Luca ed Edoardo i più divertenti”, “Neanche Aldo, Giovanni e Giacomo mi hanno fatto ridere come loro”, “Attilio, lo adoro, è sempre pronto allo scherzo”, “Edo e Onestini che si inginocchiano e fanno finta che Attilio sia morto, io sto piangendo”.