GF Vip 7, il nuovo confronto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli finisce nel peggiore dei modi. Sull’ex di Belen fioccano accuse. Le sue frasi contro la modella spagnola sono state infatti giudicate offensive e sessiste da una parte molto ampia del pubblico. Tutto è cominciato quando Antonino aveva spiegato il motivo del suo comportamento. “Non ho mai messo in dubbio i tuoi sentimenti, so che provi dei sentimenti nei miei confronti. Qua si tratta di una cosa che ho percepito e che non mi piace. Non sto dicendo che non ti interessa di mia figlia”.



“ Posso richiedere qualcosa in più da chi vorrei avere accanto? Si tratta di me, non della gravità del pensiero in generale. Se ti dico che fuori da qua vado in ansia perché mi immagino da solo con mia figlia, non immagino me, mia figlia e una donna. Già faccio fatica di mio, se non c’è nemmeno quel qualcosa di travolgente che mi spinge ad andare oltre…”.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese scarica Oriana Marzoli ma è bufera



Tradotto, nessuna speranza per loro fuori dal GF Vip: “Siccome le basi non ci sono, posso dirti che qua dentro possiamo continuare a stare insieme, a conoscerci, ma una volta che esco fuori da qui, il mio primo pensiero sarà quello di andare a prendere mia figlia. E la cosa che hai detto mi resterà qua (indica la gola, ndr). È come se avessi toccato un punto che mi tocca tanto. Mi devo accontentare? Non voglio accontentarmi”.



Poi ha usato la metafora peggiore possibile: “Voglio di più. Voglio la Ferrari, va bene? Te sei una Porsche”. Durissima la razione del pubblico. Scrive un’utente: “Antonino che dice ad Oriana tu sei una Porsche, io non mi accontento voglio una Ferrari. Ma chi si crede questo patetico uomo senza palle. BELEN hai scansato un fosse e meno male che sei tornata dalla tua Ferrari”.



E ancora: “No raga, lui è il classico ragazzo che sta con tutte e le molla, non ci vuole l’arca di scienza per capirlo, stupida lei che ci è cascata…cosa pensava che si mettesse con lei? Ma dai…schifo fa lui, ma le ragazze però oh, sveglia, non sono due moine che illudono”.

