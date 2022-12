GF Vip, spuntano tre nuovi concorrenti. L’emergenza Covid è ormai alle spalle. Il reality di Alfonso Signorini quest’anno ha dovuto fare i conti con ben sei inquilini contagiati e costretti a lasciare la Casa per un periodo di quarantena. Ma adesso i vari Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini, Attilio Romita e Alberto De Pisis sono rientrati, mentre Pamela Prati era già fuori dai giochi. Nonostante ciò in queste ore si parla insistentemente dell’ingresso di tre nuovi vipponi.

Ma di chi si tratta? Beh, a svelarlo ci ha pensato il sito Angolo delle notizie che ha tirato fuori tre nomi, due dei quali già balzati agli onori della cronaca rosa. Diciamo subito che uno di loro è un ex fidanzato di Oriana Marzoli che proprio recentemente ha rotto, in malo modo, con Antonino Spinalbese. Anzi, l’ex di Belen è stato anche duramente criticato da Edoardo Donnamaria per come si è comportato con la modella venezuelana…

Tre nuovi ingressi al GF Vip: ecco chi sono

Parliamo di Ivan Gonzalez che è stato già protagonista nel GF Vip quarta edizione. Tuttavia su questa voce è lecito nutrire alcuni dubbi visto che il modello e personaggio tv è attualmente impegnato in diversi progetti in Spagna. Un’altra nuova concorrente potrebbe essere Taylor Mega che ha già partecipato come ospite d’eccezione all’edizione 16 della versione Nip.

Anche Taylor Mega risulta impegnata in altre attività al momento, ma certo che il suo ingresso sarebbe un colpaccio per Alfonso Signorini. Soprattutto per il suo rapporto con Alberto De Pisis e Sofia Giaele De Donà. È molto amica di entrambi e, anzi, pare che i rapporti con loro siano andati anche al di là della semplice amicizia…

Infine c’è lei, Milena Miconi. Il suo nome era già uscito fuori qualche giorno fa e ora rieccolo di nuovo. Per l’ex volto del Bagaglino sarebbe la prima esperienza al GF Vip. Secondo quanto trapelato anche lei dovrebbe fare il suo ingresso nella puntata di lunedì 19 dicembre. Staremo a vedere.

