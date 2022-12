Rivelazione a sorpresa al GF Vip 7 di Attilio Romita su Antonella Fiordelisi. Mentre stava parlando con la sua coinquilina Sarah Altobello, con la quale si è molto avvicinato recentemente e si è anche scambiato un bacio, ha reso pubblica la sua conversazione con gli autori. Questi ultimi lo avevano convocato in confessionale e qui avrebbero detto qualcosa a proposito della ragazza. Se fosse tutto confermato, l’ex di Chiofalo non sarebbe affatto felice di questo gesto compiuto dalla regia del reality.

Ciò che sappiamo finora con certezza è che al GF Vip 7 c’è stata una dichiarazione bomba di Attilio Romita su Antonella Fiordelisi e gli autori, come testimoniato da un video diffuso su Twitter. In questi giorni ci sono stati dei battibecchi tra Romita e Fiordelisi a causa di Daniele Dal Moro. Lei ha infatti chiesto ufficialmente al pubblico di buttare fuori dalla trasmissione l’ex Uomini e Donne, tramite il televoto. E il giornalista è parso decisamente molto infastidito per questo comportamento della giovane.

GF Vip 7, Attilio Romita tradisce gli autori e parla di Antonella Fiordelisi

Davanti a Sarah Altobello, le parole al GF Vip 7 di Attilio Romita sono rimbombate nella casa e sono state dette alle spalle di Antonella Fiordelisi. In primis ha esclamato: “Se tu pi*** fuori dal vaso, io ti dico stai zitta e ti mando a fare in cu***”. Ed è ciò che ha fatto nei confronti della gieffina, come spiegato alla compagna di avventura Sarah. Ma poco dopo ha svelato il contenuto segreto di un confessionale, per l’esattezza una conversazione che gli autori avrebbero avuto con lui nelle scorse ore.

Ecco la frase choc che ha tirato in ballo gli autori: “Ieri poi mi hanno chiamato e mi hanno detto: ‘Oh, quando ci vuole, ci vuole”. In questo modo Attilio Romita ha fatto comprendere che la regia abbia dato ragione a lui, criticando il modus operandi di Antonella Fiordelisi. Ovviamente conferme dagli autori non ne sono arrivate, ma non è da escludere che Alfonso Signorini possa chiedere un confronto faccia a faccia tra i due, nella puntata in diretta che avrà luogo nella prima serata di sabato 10 dicembre su Canale 5.

Sentite?Autori confessionale sono consapevoli di chi sbaglia nei rapporti umani voglio vedere cosa diranno questa volta aspetto domani,voglio proprio vedere come se ne escono.#Danieledalmoro #Denzzzers #Gfvip #AttilioRomita pic.twitter.com/Oijid2pRE9 — Vale 🌙☀ Il Cuore grande di Denzel ⚡FanpageDDM💎🤍 (@IMMERSUSEMERG0) December 9, 2022

Colui che ha postato il filmato, inerente il dialogo Romita-Altobello, ha commentato così l’accaduto: “Sentite? Gli autori sono consapevoli di chi sbaglia nei rapporti umani. Voglio vedere cosa diranno questa volta, aspetto domani (oggi n.d.r.) e voglio proprio vedere come se ne usciranno”.