Al GF Vip 7 Daniele Dal Moro ha smascherato due concorrenti, accusati di mettersi d’accordo. Una vera e propria dichiarazione di fuoco da parte del vippone, che ha rivelato cose davvero compromettenti. Ad ascoltare il suo racconto è stata Micol Incorvaia, che ha dunque sentito in maniera molto attenta quelle considerazioni dell’ex Uomini e Donne. Un colpo di scena clamoroso, visto che lui sarebbe stato in grado di captare alcune parole compromettenti dei due compagni di avventura.

Nella casa del GF Vip 7 Daniele Dal Moro ha voluto fare chiarezza su due concorrenti e li ha praticamente tolto la maschera, sebbene loro non ne siano ancora a conoscenza. Intanto, in queste ore è intervenuta Ginevra Lamborghini, che molto presto entrerà nuovamente per circa una settimana. Le sue intenzioni sono molto buone, infatti ha precisato di non volersi dichiarare ad Antonino Spinalbese e di non creare problemi alle donne.

GF Vip 7, Daniele Dal Moro smaschera Donnamaria e Fiordelisi

Ad essere stati smascherati al GF Vip 7 da Daniele Dal Moro i coinquilini Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi. Come riferito ad inizio articolo, ha svelato tutti i dettagli a Micol Incorvaia, che è stata informata di ciò che direbbero i due nei confessionali. Queste le sue prime parole riportate da Novella 2000: “Giusto per fartelo sapere, quando parlavamo del discorso di ieri ed eri qua con lei. Ti faccio un esempio, io dormo accanto a loro e quindi li sento. Stanotte Edoardo e Antonella avranno fatto due ore a sparlare di tutti”.

E poi Dal Moro ha proseguito, aggiungendo sotto lo sguardo attento delle telecamere: “Non sentirti tanto in colpa perché lo fanno tutte le sere su chiunque. Si mettono d’accordo sui confessionali, lascia stare fidati. Parleranno anche di cose loro, i discorsi veri sono un po’ complessi da capire ma spesso li sento perché alle volte urlano. Però sento bene nomi e parole di tanto in tanto, non sentirti in colpa quando si fanno i confessionali sotto le coperte”. Una rivelazione destinata a far scoppiare una polemica.

Il popolo del web ha reagito così: “Che brutta persona”, “Loro fanno lo stesso, quindi zitti”, “Certo, continuiamo. Sai, ad una certa Daniele si è rotto. Accusano gli altri di ciò che fanno anche loro”, “Vomito solo a pensarci”, “Voterò Daniele fino alla fine, fiera di farlo”.