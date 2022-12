Al GF Vip 7 Ginevra Lamborghini è pronta a rientrare e a scatenare sicuramente discussioni. Lei è in isolamento per evitare il contagio da coronavirus e tra poco potrà nuovamente incontrare gli ex compagni di avventura. Resterà per circa una settimana e ovviamente le polemiche si sono sprecate, visto che è stata squalificata per il caso Marco Bellavia. Per la prima volta un’ex concorrente estromessa dal gioco ha l’opportunità di ritornare nella casa più spiata d’Italia.

E ora, prima di entrare al GF Vip 7, Ginevra Lamborghini ha spiegato la vera motivazione del suo nuovo approdo nel reality show di Canale 5. Intanto, una nuova coppia si è praticamente quasi formata: si sono baciati Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, che sembrano sempre più affiatati. Alcuni dicono che sia stata soprattutto lei ad avvicinarsi al fratello di Guendalina e a rubargli un bacio, anche se da altre immagini è ovviamente visibile che entrambi si siano sempre più avvicinati e scambiati abbracci, coccole ed effusioni.

GF Vip 7, Ginevra Lamborghini spiega perché rientrerà in casa

In un’intervista rilasciata a Casa Chi, prima di entrare al GF Vip 7 Ginevra Lamborghini ha spiegato le ragioni che l’hanno portata a prendere la decisione di incontrare nuovamente gli altri vipponi. E inevitabilmente non poteva non essere nominato Antonino Spinalbese, infatti con lui c’era stata una bella conoscenza poi interrotta bruscamente a causa della squalifica della sorella di Elettra. Ma ora le hanno chiesto se intenderà fare qualcosa di specifico a proposito di Antonino e lei ha risposto senza indugio.

Casa Chi ha domandato a Ginevra Lamborghini se vorrà dire qualcosa di più intimo ad Antonino Spinalbese, invece ha ammesso che vorrebbe esclusivamente un’amicizia: “No, non mi dichiarerò a lui. Non lo farò, ho accettato di rientrare e vorrei portare la stessa leggerezza che c’era nelle prime due settimane. Ora vedo che litigano e ci sono dinamiche diverse rispetto all’inizio. Ad Antonino voglio dargli supporto e portare avanti la conoscenza, lo vedo un po’ perso e spero quindi di aiutarlo”.

Infine, Ginevra ha toccato anche il tema Oriana Marzoli: “Non vado a prendere niente nella casa, sono dalla parte delle donne. Infatti, vorrei riavvicinarmi anche a Giaele”. Quindi, è pronta a rasserenare l’ambiente del GF Vip e a viversi pienamente i sette giorni che la aspettano in casa.