Alla fine Ginevra Lamborghini rientra nella casa del GF Vip. L’ereditiera era stata squalificata per aver detto una frase sul bullismo legata al caso Bellavia: “Merita di essere bullizzato”, aveva sentenziato la ragazza davanti ad alcuni vipponi. Poi Marco Bellavia fu costretto per motivi di salute ad uscire dalla casa, ma le parole di Ginevra Lamborghini restarono e nella puntata successiva all’abbandono dell’ex conduttore di Bim Bum Bam Alfonso Signorini mandò in onda il video della frase incriminata e furono decisi drastici provvedimenti tra cui proprio la squalifica di Ginevra Lamborghini.

L’ereditiera la prese male: scoppiò a piangere, anche perché si era immediatamente resa conto dell’enorme gravità della sua frase. Il conduttore del reality provò in tutti i modi a consolarla, spiegandole che quel provvedimento per quanto fosse estremo era assolutamente necessario: il pubblico da casa invocava punizioni esemplari non solo per Ginevra Lamborghini. Infatti il GF Vip decise di effettuare un televoto flash al termine del quale fu eliminato Giovanni Ciacci. Anche lui si era reso protagonista di un gesto da stigmatizzare nei confronti di Marco Bellavia.

Leggi anche: “Eccola, l’abbiamo beccata”. Ginevra Lamborghini, smascherata dopo il GF Vip





Ginevra Lamborghini rientra al GF Vip, Marco Bellavia deluso

Insomma si era venuta a creare una situazione davvero complessa per il GF Vip. Col passare dei giorni Marco Bellavia fortunatamente si è ripreso e nelle puntate successive Ginevra Lamborghini ha fatto rientro in studio e anche in casa per parlare con Antonino Spinalbese con cui aveva legato in modo particolare. Ora è stato Alfonso Signorini ad annunciare che Ginevra Lamborghini trascorrerà qualche giorno nella casa del GF Vip. Per la prima volta un concorrente squalificato potrà fare rientro a Cinecittà: non sarà in gara, ma la sostanza non cambia.

Ginevra Lamborghini ha ricevuto uno speciale lasciapassare: rientrerà nella Casa dopo un periodo di quarantena. Una breve vacanza, quindi, funzionale a modificare le dinamiche tra Antonino Soinalbese e Oriana Marzoli: tutti i protagonisti di questa storia sono perfettamente consapevoli che la figura di Ginevra, in questo momento del reality, è funzionale al racconto. Sui social la notizia del rientro temporaneo di Ginevra Lamborghini ha fatto montare la polemica: gli utenti non sono favorevoli e lo hanno fatto notare a chiare lettere.

Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti … Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso… #bullismo @ACBS_NoBully @PamelaPrati_ #GFvip #belprati pic.twitter.com/G51B8OUUPA — Marco Bellavia (@MarcoBellavia) December 8, 2022

E non poteva mancare il commento del diretto interessato, Marco Bellavia. In un tweet pubblicato nelle ultime ore, Bellavia ha lasciato intendere la sua contrarietà rispetto al rientro di Ginevra nella Casa. “Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti … Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso”, ha scritto l’ex concorrente del reality, postando uno screen di una storia pubblicata su Instagram in cui aggiunge: “Io allibito e incredulo. Vedremo il da farsi”.