“Cosa ho avuto davvero”. GF Vip 7, clamoroso Marco Bellavia: la confessione cambia ogni cosa

GF Vip 7, Marco Bellavia è tornato a parlare della sua esperienza nella casa. Lo ha fatto da Barbara D’Urso dove si è lasciato andare a nuove confessioni proprio mentre Ginevra Lamborghini è sommersa dalle critiche dopo l’annuncio del ritorno in studio. Ginevra Lamborghini era stata squalificata a causa delle frasi contro Marco Bellavia: “Merita di essere bullizzato uno come lui”, aveva detto la sorella di Elettra, duramente criticata, insieme ad Alfonso Signorini, da Salvo Veneziano.



“Due pesi e due misure. La soddisfazione più grande è solo una. Il pubblico ha capito dopo tre anni cdi battaglie chi sono io e soprattutto chi siete voi. Ragazzi sono dei pagliacci?”. Dello stesso avviso molti utenti Twitter, che hanno mosso molte critiche dopo la notizia del rientro al GF Vip di Ginevra Lamborghini. Marco Bellavia per ora non parla.

Leggi anche: “Cose brutte”. Ginevra Lamborghini, choc dopo la squalifica dal GF Vip 7. Misure drastiche





GF Vip 7, Marco Bellavia: “Nella Casa non riuscivo a dormire”



Le uniche parole sono sulle sue condizioni di salute. “Oggi sto molto bene. Sono stato male in quei giorni nella Casa. Non ho un problema di base, come tanti hanno diagnosticato”. Marco ha parlato di uno scompenso emotivo che, a detta sua è stato peggio della depressione: “Ho fatto uno studio con uno psichiatra che mi ha detto esattamente cos’è successo. Ho avuto un problema fisico e mentale nella Casa perché non ho dormito, ho sbagliato ad approcciarmi alla Casa, proprio fisicamente”.



E ancora: “Ho dormito poco negli ultimi quattro giorni che sono stato nella Casa e non riuscivo più a ragionare, come se fossi ubriaco. Il non dormire mi ha scatenato queste cose allucinanti, quasi crisi incomprensibili”.



“Non è nato prima del Grande Fratello, è nato in quei giorni perché all’interno della Casa, non dormendo, ho avuto una serie di crisi di ansia e ti attacchi di panico continui che mi hanno portato a uno scompenso emotivo. È molto peggio della depressione. La depressione dura del tempo, io ho avuto una cosa molto forte in quei giorni”.